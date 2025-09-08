Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
БРИКС подтвердил верность многостороннему подходу в международных делах
БРИКС поддержал сохранение и реформу международных институтов на саммите
Объединение вновь обозначило курс на укрепление многосторонних отношений и реформирование международных структур в условиях мировой нестабильности.
Как передает РИА «Новости», заявление о позиции объединения распространила пресс-служба президента Бразилии Лулы да Силвы. В документе подчеркивается, что саммит был организован по инициативе бразильского лидера.
«В условиях растущей международной нестабильности как в экономической, так и в политической сфере БРИКС подтвердил свою приверженность сохранению и укреплению многостороннего подхода, а также реформе международных институтов», – говорится в заявлении.
Отмечается, что страны БРИКС считают важным поддерживать коллективные усилия для решения глобальных вызовов и адаптации формата международного взаимодействия к современным реалиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который проходит онлайн. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон заявил о рассмотрении вопроса вступления страны в БРИКС и отметил важность организации для развития региона. Норвежский журналист Пол Стейган отметил, что усиление влияния БРИКС и ШОС может привести к разрушению единства Европейского союза.