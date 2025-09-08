  • Новость часаПутин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Россия для Индии оказалась важнее США
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    В США подсчитали число погибших американских наемников на Украине
    Путин предложил Госдуме денонсировать Европейскую конвенцию о пытках
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за России
    Возросло число жертв теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    8 сентября 2025, 15:48 • Новости дня

    Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который проходит в онлайн-формате.

    Организатором встречи стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который выступил с инициативой обсуждения актуальных вопросов для стран-участниц, передает ТАСС.

    Главной темой саммита стали угрозы формированию многополярного мироустройства, а также выработка совместного ответа объединения на тарифные меры и санкции со стороны США.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    5 сентября 2025, 23:01 • Новости дня
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    Комментарии (25)
    5 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины

    Путин сообщил о разработке Россией собственных инновационных турбин

    Tекст: Ирма Каплан

    На совещании по вопросам двигателестроения в Самаре президент России Владимир Путин отметил, что в условиях санкционного давления страна смогла разработать собственные инновационные турбины.

    «В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России по новым экспортным маршрутам, включая проект «Сила Сибири-2», – это крайне важная тема», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин отметил, что в стране немало хороших наработок, часть которых он увидел на предприятии «Объединенной двигателестроительной корпорации», например,  серийно выпускаемый газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М.

    «Он ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции», – призвал Путин.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав  на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    Комментарии (10)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения

    Путин на совещании по вопросам двигателестроения указал на лидерство России

    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    «Подчеркну, что, как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1 тыс. 227 штук», – сказал Путин, открывая заседание.

    Он отметил, что такая позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития.

    «И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», – добавил он.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.

    Также на мероприятии присутствуют председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха, гендиректор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Грачев, управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 03:17 • Новости дня
    Опубликованы кадры разговора Путина и Ким Чен Ына в «Аурусе»
    Опубликованы кадры разговора Путина и Ким Чен Ына в «Аурусе»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине и их разговора в «Аурусе».

    Кадры встречи были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram. На видео Путин и Ким Чен Ын ведут оживленную беседу в автомобиле «Аурус», активно жестикулируя и улыбаясь, по дороге на переговоры, передает РИА «Новости».

    Чаепитие состоялось в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где за накрытым столом с небольшой посудой и угощением Путин и Ким Чен Ын поговорили в присутствии переводчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Песков сообщил о проведении Путиным прямой линии до конца года

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с большой пресс-конференцией, сообщил в интервью на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», – сказал он ТАСС в ответ на  вопрос о планах в текущем году провести прямую линию с большой пресс-конференцией.

    Год назад 19 декабря состоялась прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Такой формат был выбран в третий раз. Изначально мероприятия проходили раздельно.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в завершение пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке президент России отметил вклад гостей и коллег в совместную работу. Путин также спрогнозировал формирование многополярного мирового порядка на ближайшие десятилетия и призвал обеспечить мягкую посадку экономики России.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

    Политолог Козюлин: Россия не позволит навязывать чрезмерные условия урегулирования конфликта на Украине

    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда демонстрирует последовательную и твердую позицию по ключевым международным вопросам. С начала СВО Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западного контингента на Украине. Как отметил политолог Вадим Козюлин, повторные предупреждения призваны охладить «горячие головы» в странах ЕС. Ранее Владимир Путин обозначил, что иностранный военный контингент на Украине является законной целью для Вооруженных сил России.

    «Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

    По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

    «Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

    Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

    Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

    В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

    Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

    Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 15:52 • Новости дня
    Песков сообщил о полной рабочей неделе Путина без отдыха

    Песков рассказал о графике президента после поездок в Китай и Владивосток

    Tекст: Евгения Караваева

    В ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что программа Владимира Путина уже расписана на всю предстоящую неделю. В планах – участие в онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября, передает «Газета.ру».

    Песков подчеркнул, что неделя для главы государства будет очень насыщенной и включает в себя внутренние мероприятия и встречи. Пресс-секретарь добавил: «График очень плотный, отдых не предусмотрен».

    В конце августа и начале сентября Путин посетил Китай, где участвовал в саммите ШОС, провел двусторонние встречи и присутствовал на военном параде в Пекине в честь Победы над милитаристской Японией. Затем президент выступил на пленарных заседаниях Восточного экономического форума во Владивостоке, где озвучил приоритеты политики на Дальнем Востоке.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 01:51 • Новости дня
    Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию

    Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года

    Песков подтвердил планы Путина выступить с посланием Федеральному собранию
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, ему был задан вопрос о том, включено ли в график президента послание парламенту. «Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится», – приводит ТАСС ответ Пескова.

    Песков также отметил, что до конца года у главы государства по традиции состоятся и другие крупные мероприятия. В их числе он назвал прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график

    Песков: Путин старается заниматься спортом каждый день

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин регулярно поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается максимально сконцентрированным, даже если спит всего несколько часов в сутки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Отвечая на вопрос, помогает ли спорт справляться с насыщенным рабочим графиком, Песков отметил: «Конечно, в таких поездках у него не получается заниматься спортом». По его словам, Путин всегда на пике концентрации и даже во время командировок может спать по несколько часов в день, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь признался, что сам удивляется работоспособности президента. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», – сказал он. Иногда, по словам Пескова, на сон у Путина остается даже меньше четырех часов в сутки.

    Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    Путин наградил медалями белгородских медиков

    Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой помощи Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших».

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фельдшер южной подстанции скорой медицинской помощи Оксана Масленко награждена медалью «За храбрость» II степени за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», передает ТАСС.

    Медалью «За спасение погибавших» отмечены семь сотрудников станции. В числе награжденных: фельдшер Гаджитураб Аразов, водитель Сергей Балабанов, фельдшер Андрей Гарагуля, медсестра Александра Однорал, врач Александр Петров, фельдшеры Александр Ткачев и Юлия Ткачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин присудил Лепсу орден Дружбы за вклад в культуру

    Певец Григорий Лепс получил орден Дружбы за развитие культуры

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.

    Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе отмечается: «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Лепсверидзе Григория». Орден вручается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, а также активную работу в области культуры.

    Григорий Лепс известен как один из самых популярных российских исполнителей, неоднократно становился лауреатом престижных премий и участвовал в значимых культурных событиях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Путин наградил певицу Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 13:33 • Новости дня
    Путин уступил Моди свое место в президентском Aurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

    Зарубин опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. По его словам, помощник индийского премьера, прежде чем закрылась дверь автомобиля, попросил сделать фотографию «для истории». На опубликованных кадрах видно, как Моди с явным интересом рассматривает интерьер российского автомобиля.

    Напомним, президент России провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton. Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки Aurus.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин наградил певицу Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в субботу наградил народную артистку России Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, он подписал соответствующий указ.

    В тексте указа говорится, что президент наградил заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову.

    Также глава российского государства подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

    Комментарии (0)
    Главное
    В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый
    В Грузии потребовали изъять из Конституции пункт о вступлении в ЕС и НАТО
    «Аэрофлот» сообщил о планах подписать контракты на 90 МС-21
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси
    Лавров заявил о скептицизме в связи с мирным договором Баку и Еревана
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации