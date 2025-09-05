Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Песков анонсировал участие Путина в онлайн-саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, мероприятие пройдет в ближайшие дни в формате видеоконференции, передает ТАСС.
«Уже буквально через несколько дней будет в формате видеоконференции саммит БРИКС. Путин будет принимать участие посредством видеоконференции», – сообщил Песков в интервью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.