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США возобновили почтовый импорт в Россию через «Почту России»
С конца мая россияне вновь могут получать почту из Соединенных Штатов: первая партия транзитных посылок уже благополучно прибыла в страну, сообщили в «Почте России».
Доставка корреспонденции стала возможной благодаря совместным усилиям операторов обеих стран. Возобновление приема американских посылок состоялось в конце мая, а первые транзитные грузы уже пересекли границу и проходят необходимую сортировку, передает ТАСС.
«Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», – пояснили представители отечественной государственной компании, добавив, что граждане вновь могут беспрепятственно получать почту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года «Почта России» возобновила отправку подарков и документов в Соединенные Штаты.
В августе 2025 года отечественная компания приостановила прием товарных посылок для американских адресатов из-за отмены беспошлинного режима.
Из-за изменения таможенных правил США финский почтовый оператор Posti также прекратил доставку отправлений с товарами в эту страну.