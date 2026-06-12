В НЦ «Россия» прошел гала-концерт марафона классической музыки «Кантата»

Tекст: Вера Басилая

Мероприятие прошло 12 июня в рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». В концерте приняли участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и хоровая капелла имени Юрлова под руководством Геннадия Дмитряка. Марафон охватил 15 городов страны от Калининграда до Хабаровска.

«Секрет русской музыки заключается в прямом обращении к человеческой душе. В ней идет речь о рождении и смерти, о любви и ненависти, о верности и предательстве. Это вопросы, которые человек задает самому себе <...> Фестиваль живет, продолжает развиваться и процветать», – рассказал главный дирижер оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отметила, что отменить русскую культуру невозможно. По ее словам, интерактивные форматы служат хорошим инструментом популяризации искусства. Заместитель художественного руководителя оркестра Дмитрий Гринченко добавил, что программа концерта была выстроена как путешествие по русской музыке и музею в честь 170-летия Третьяковской галереи.

В ходе вечера зрители увидели шедевры русского балета, включая «Лебединое озеро» и «Спартак», в сопровождении проекций картин известных художников. Вокальная часть программы объединила произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и Георгия Свиридова.

Участник программы «Время героев» Владимир Михайловский подчеркнул, что в День России по всей стране звучат произведения, объединяющие поколения и формирующие культурный код нации.