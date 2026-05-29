Текслер объявил о наборе курсантов в воссозданное танковое училище в Челябинске

Текслер: Курсантов в воссозданное танковое училище в Челябинске наберут в 2026 году
Восстановленное Челябинское высшее танковое командное училище на базе бывшего автомобильного института примет первых 200 курсантов уже в 2026 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Текслер написал в Max, что училище будет создано на территории ранее действующего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища.
«Уже в этом году планируется набрать 200 курсантов», – написал губернатор.
Эта инициатива имеет огромное значение для всей страны, подчеркнул Текслер. По его словам, речь идет не просто о сохранении исторической преемственности, но и о формировании современной армии с новыми компетенциями. Будущие офицеры должны полностью соответствовать строгим требованиям времени.
Долгие годы велась совместная работа с Министерством обороны для возвращения этого учебного заведения. Политик поздравил выпускников прошлых лет и ветеранов, выразив уверенность, что академия вновь станет настоящей кузницей кадров для российских Вооруженных сил.
Правительство России решило восстановить расформированное в 2007 году Челябинское высшее танковое училище.
Всего в период с 2025 по 2034 год в стране откроются около 15 новых военных вузов.
В частности, Министерство обороны запланировало создание первого высшего учебного заведения для подготовки специалистов войск беспилотных систем.