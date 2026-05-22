Охрану Южно-Украинской АЭС экстренно перебросили под Сумы
Полк Нацгвардии Украины, охраняющий Южно-Украинскую АЭС, переброшен под Сумы из-за катастрофических потерь, сообщили в российских силовых структурах.
Украинское руководство решило изменить место дислокации подразделения, отвечающего за безопасность особо важных государственных объектов, передает РИА «Новости». Речь идет о воинской части, базирующейся в городе Южноукраинск.
«На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает из Николаевской области на данный участок фронта 30-й полк охраны особо важных государственных объектов НГУ», - сообщил представитель российских силовых структур.
Главной задачей этого формирования традиционно являлась защита и оборона местной атомной электростанции. Теперь бойцы вынуждены отправиться на передовую.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года украинское командование перебросило в Сумскую область разведывательный батальон с донецкого направления.
Летом для восполнения потерь на этот участок фронта отправили учебный танковый полк из Черниговской области.
Ради удержания позиций под Сумами ВСУ сняли наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра.