  • Новость часаГлава ФТ «Сириус» Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Истребители Mirage начали падать на Украине от старости
    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией
    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт
    Макфол призвал уехавших из страны россиян отказаться от гражданства РФ
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорных группы для работы онлайн
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    17 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    7 комментариев
    24 июля 2025, 06:42 • Новости дня

    ВСУ перебросили учебный танковый полк под Сумы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне значительных потерь на направлении к Сумам был переброшен 300-й учебный танковый полк ВСУ, ранее дислоцировавшийся в Черниговской области.

    Командование ВСУ перебросило на сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах пояснил, что этот полк был сформирован исключительно для обучения военнослужащих и последующего распределения их по боевым бригадам. «На фоне колоссальных потерь враг перебросил на сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк (в/ч А1414)», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски военных на Сумы. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики для действий в районе Сум. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

    23 июля 2025, 10:03 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    Уничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области была ликвидирована группа боевиков РДК («Русский добровольческий корпус», запрещенная в России террористическая организация), в составе которой находился предатель Михаил Павлов с позывным «Перс».

    Группа боевиков из подразделения «Русского добровольческого корпуса» была уничтожена в районе Купянска в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. В числе ликвидированных оказался Михаил Павлов, известный под позывным «Перс».

    Павлов, уроженец Иваново, ранее отбывал наказание по ст. 228 УК РФ, а в 2023 году отправился добровольцем в зону спецоперации.

    Во время боевых действий он добровольно сдался в плен украинским военным и присоединился к РДК, который действует под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Павлов активно давал интервью иностранным и украинским СМИ, его использовали для пропаганды и вербовки новых участников в РДК.

    Сообщается, что он участвовал в боях на Сватовском направлении, а также в вылазке в село Козинка в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участника РДК заочно осудили на пожизненный срок за убийство российских военных. В Петербурге арестовали мужчину, который планировал вступить в РДК. Жителя Крыма осудили за намерение присоединиться к РДК.

    Комментарии (7)
    23 июля 2025, 11:17 • Новости дня
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    Сырский попросил Трампа перенести боевые действия на территорию России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что новые поставки дальнобойных ракет и разрешение США использовать их по российской территории помогут перенести «войну» на территорию России, сообщает The Washington Post.

    Генерал Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в увеличении поставок систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия, передает The Washington Post.

    По его словам, современные средства ПВО и ракеты позволят сдержать российские удары по городам и инфраструктуре. Сырский подчеркнул, что поставки американских ATACMS и немецких Taurus без ограничений на их применение дадут возможность бить по военным объектам России и замедлить производство ракет и дронов.

    «Они атакуют практически все – аэродромы, населенные пункты, инфраструктурные объекты. Поэтому нам нужны баллистические ракеты, чтобы дать достойный отпор противнику», – заявил Сырский.

    Он выразил надежду, что благодаря позиции Трампа процесс поставок будет проще и быстрее по сравнению с периодом администрации Байдена. Также он отметил нехватку 155-мм снарядов и бронетехники, необходимых для фронта.

    Ранее Трамп одобрил план, по которому страны Европы смогут закупать американское вооружение для передачи Украине. Это решение стало поворотным моментом, поскольку администрация Байдена ранее запрещала удары по территории России из опасений эскалации. Президент США также угрожал России ужесточением санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий в течение 50 дней.

    Сырский напомнил, что возможность применять дальнобойные ракеты по военным целям на территории России якобы позволила изменить ситуацию в Харьковской области весной прошлого года. Он также рассказал о «рейде ВСУ» в Курскую область России, который, по его словам, стал важным «фактором сдерживания» дальнейшего наступления российских войск. В результате этой операции, как заявил Сырский, якобы были выведены из строя не менее 80 тыс. российских военных, а потери ВСУ были меньше.

    Сейчас Украина продолжает испытывать нехватку ресурсов и людей для сдерживания наступления России. Сырский отметил, что новая программа мобилизации молодежи работает слабо, а мотивация потенциальных новобранцев зависит в первую очередь от предлагаемых выплат.

    Ранее Сырский выступил с требованием вернуть утраченные позиции на территории Курской и Белгородской областей России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России для разрушения логистики Вооруженных сил России.

    Дональд Трамп подчеркнул, что Зеленский не должен наносить удары по Москве.

    МИД России пообещал решительный ответ в случае использования дальнобойных ракет Taurus на Украине.

    Комментарии (22)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО
    Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО
    @ "Слово Пацана", Toomuch Production

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнитель роли в сериале «Слово пацана» Сергей Базанов и трое обвиняемых по делу 2011 года подписали контракты с Минобороны и поехали на спецоперацию.

    Актер Сергей Базанов, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вместе с тремя другими фигурантами дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году, заключил контракт с Минобороны России и отправился на спецоперацию на Украине, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, все четверо сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

    «Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», – заявил источник агентства.

    Следствие считает, что Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на предпринимателя в центре Москвы. По версии следствия, нападавшие выстрелили бизнесмену в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов.

    В Следственном комитете Москвы отмечают, что причастность Базанова и еще одного обвиняемого к преступлению подтвердили показания свидетелей, опознания, очные ставки и судебные экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Сергей Базанов признал свою вину в совершении разбоя. Он отверг обвинение в убийстве, совершенном организованной группой. Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 12:39 • Новости дня
    Участнику СВО из Казахстана вручили российский паспорт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Торжественное вручение российского паспорта прошло в управлении миграции МВД Северной Осетии, документ вручили уроженцу Казахстана, получившему ранение в ходе СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Паспорт гражданина России вручили 24-летнему уроженцу Казахстана, который проявил мужество и отвагу, участвуя в специальной военной операции, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Молодой человек добровольно решил служить России и заключил контракт с Министерством обороны. В ходе исполнения воинского долга он получил тяжелое ранение.

    Сотрудники миграционного управления региона оперативно оформили все документы для получения гражданства.

    В феврале в Томске 22-летний уроженец Алжира, участник специальной военной операции, получил российский паспорт.

    Комментарии (4)
    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (2)
    23 июля 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Варачино в Сумской области
    Российские войска освободили Варачино в Сумской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотении и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Великим Бурлуком и Гарбузами в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 165 военнослужащих, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ. Уничтожен склад с материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Изюма, Андреевки в Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Звановки, Серебрянки, Александро-Калиново в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 145 военнослужащих, РСЗО и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Октябрьского, Суворово, Родинского, Степановки, Полтавки, Артема и Красноармейска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, бронемашина, две РСЗО и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ вблизи от Искры, Поддубного в ДНР, Великомихайловки в Днепропетровской области и Темировки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Славного в Запорожской области и Первомайского в Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронемашина, четыре станции РЭБ и четыре склада боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новоторецкое в ДНР.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

    Комментарии (3)
    23 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

    Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

    Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона инициировала новый обмен военнопленными, предложив осуществить передачу не менее 1200 человек с обеих сторон, по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва выступила за передачу большего, чем Киев, числа пленных.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

    Комментарии (9)
    23 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Боец рассказал об опасности украинского дрона «Юпитер»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие расчета ЗРК «Стрела-10» из группировки войск «Восток» поразили украинский беспилотник «Юпитер», сообщило Минобороны, один из военнослужащих с позывным «Пески» рассказал, какую опасность таит этот украинский дрон.

    Дрон «Юпитер» поразили на Южно-Донецком направлении, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике командир ЗРК с позывным «Пески» пояснил, что «Юпитер» опасен тем, что предназначен для доставки ударных FPV-дронов противника.

    Ранее в Китае изобрели беспилотник, способный садиться вертикально на хвост.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Источник сообщил о начале переговоров Москвы и Киева в Стамбуле вечером в среду

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций России и Украины стартуют в Стамбуле вечером в среду, заявил источник в российской делегации.

    Делегации России и Украины в среду вечером начнут переговоры в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию подтвердил источник агентства в российской делегации.

    Ожидается, что встреча начнется сразу после прибытия участников.

    Ранее российская делегация вылетела в Стамбул для проведения переговоров.

    На территории дворца Чираган в Стамбуле начали монтаж шатров для переговоров между Россией и Украиной.

    Владимир Зеленский включил в киевскую делегацию представителя омбудсмена и представителя Генштаба Украины.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 20:23 • Новости дня
    В результате атак ВСУ на Белгородскую область ранены три женщины

    Tекст: Евгения Караваева

    В поселке Гайворон Белгородской области пострадали три женщины в результате атаки украинского дрона, сообщил глава региона.

    Пострадавшие женщины получили баротравмы после атаки FPV-дрона по коммерческому объекту в Грайвороне, им оказана необходимая помощь, лечение продолжится амбулаторно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Во время атак повреждены кровля и фасад здания, а также остекление и кузова двух легковых автомобилей. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение, причинив ущерб постройке.

    В селе Байцуры Борисовского района беспилотник атаковал частный дом – выбиты окна, посечены фасад и хозпостройка. Город Шебекино подвергся двум обстрелам: повреждены 14 домов, три надворные постройки, одна из которых разрушена, нарушены газоснабжение и электроснабжение, посечены осколками два автомобиля, а FPV-дрон пробил крышу жилого дома.

    В селе Тогобиевка Валуйского округа из-за взрыва дрона повреждена кровля частного дома. В селе Устинка Белгородского района зафиксирована очередная атака FPV-дрона на частный дом – разрушен навес, выбиты окна и посечена крыша.

    Ранее в Шебекино женщина пострадала в результате атаки беспилотника.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 08:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по ПВО ВСУ в Черниговской области

    Подполье сообщило об ударах по объектам ПВО и наблюдения ВСУ в Черниговской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Черниговской области на Украине зафиксированы удары по объектам противовоздушной обороны и системам наблюдения ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по объектам системы противовоздушной обороны и средствам наблюдения Вооруженных сил Украины в Черниговской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, подобные атаки на инфраструктуру ПВО уже стали «традиционными» для этого региона. Он уточнил, что удары были нацелены именно на средства наблюдения и элементы противовоздушной обороны украинских войск.

    Другие подробности о характере повреждений не сообщаются. Власти Украины инцидент официально не комментировали.

    Ранее представители подполья заявили об ударах по военным объектам ВСУ в трех городах. Подполье также сообщило о нанесении ударов по полигонам ВСУ во Львовской и Тернопольской областях.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Делегация России во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где пройдет очередной раунд переговоров с украинской стороной во дворце Чираган.

    Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Встреча делегаций России и Украины назначена на среду, 24 июля, и пройдет во дворце Чираган в центре города. Начало переговоров запланировано на 19.00 по московскому времени.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет». Он также подчеркнул, что состав российской делегации остался без изменений.

    До этого стороны провели два раунда прямых переговоров, которые прошли в мае и июне в Стамбуле. Тогда результатом встреч стал обмен пленными, передача тел погибших военнослужащих киевскому режиму и обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и украинская стороны запланировали обсудить в Стамбуле вопросы взаимного обмена пленными, телами погибших, а также меморандумы. Кремль заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на этих переговорах.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинения пяти российским генералам

    СБУ заявила о заочном предъявлении обвинений пяти российским генералам

    Tекст: Вера Басилая

    СБУ заявила, что пять российских генералов, которые с января по октябрь 2023 года служили в Херсонской области, заочно обвинены по статье о «военных преступлениях».

    Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения пяти российским генералам, передает РИА «Новости».

    По информации СБУ, речь идет о бывшем командующем группировкой войск «Днепр» генерал-полковнике Олеге Макаревиче, его заместителе генерал-майоре Владимире Омельяновиче, командующем 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота генерал-лейтенанте Аркадии Марзоеве, его заместителе генерал-майоре Викторе Бедрике, а также начальнике ракетных войск и артиллерии этого корпуса полковнике Николае Горайчуке.

    В заявлении СБУ говорится: «Сообщено о заочном подозрении российским генералам, которые командовали войсками в Херсонской области с января по октябрь 2023 года».

    Против пяти военных возбуждены уголовные дела по статье, связанной с военными преступлениями. Ранее СБУ уже предъявляла заочные обвинения представителям России, однако эти меры не приводили к каким-либо практическим последствиям.

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинение первому заместителю главы администрации президента России Сергею Кириенко.

    Украинский суд заочно приговорил спикера Госдумы Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы.

    Заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву на Украине заочно предъявили обвинения по делу о вывозе зерна из новых российских регионов.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    Мединский указал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть украинских детей из представленного Киевом списка уже вернулись домой и возвращения детей продолжаются, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский.

    «Что касается десятков тысяч детей якобы вывезенных из Украины: весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он пояснил, что по остальным детям идет работа: когда будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то их незамедлительно будут возвращать домой.

    По словам Мединского, в списке Киева из 339 имен детей есть особенность, согласно которой большая часть ребят никогда не бывала на территории России.

    «Потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не было на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем. <...> Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми», – сказал глава российской делегации.

    Он добавил, что список постоянно сужается, но по каждому имени ведется тщательная работа, так как тема «очень тактичная».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине
    Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода
    Посол Египта объявил о завершении работы в России
    Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов
    Третьяковка и Русский музей организовали крупнейшую выставку Репина в Пекине
    Самолет упал и взорвался на шоссе в Италии
    Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском

    В Европе покупатели бьются за российскую нефть

    ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке. В частности, Белград и Будапешт обсудили с Россией строительство нефтепровода в Сербию. Зачем понадобилось строительство этой трубы? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

    Перейти в раздел

    Дело о «вмешательстве России» потрясает США до самых основ

    Президент США Дональд Трамп выпустил сгенерированный искусственным интеллектом ролик об аресте своего предшественника Барака Обамы. С одной стороны, ролик выглядит шуткой. С другой – за ним стоят обвинения, способные потрясти конституционные основы существования Соединенных Штатов Америки. При чем здесь миф о «вмешательстве России» и будет ли в итоге арестован Обама? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации