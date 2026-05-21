Эксперты назвали города с самыми высокими зарплатами

Tекст: Катерина Туманова

Исследование рынка труда определило регионы с наиболее привлекательными финансовыми условиями для соискателей. Специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» изучили более 200 тыс. вакансий, размещенных в первом квартале 2026 года.

«Самые высокие доли вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей отмечены в Москве. В Петербурге лидирует транспортная отрасль (59%), за ней следуют стажировки и работа для студентов (53%) и IT, интернет и телекоммуникации (48%)», – приводит РИА «Новости» данные исследования.

В столице максимальный заработок предлагают в сферах логистики и строительства, где доля подобных вакансий достигает 64% и 63% соответственно. Высокие оклады характерны для производственного и агропромышленного секторов.

Красноярск выделяется выгодными предложениями в сфере недвижимости и транспорта. Ощутимая доля высокооплачиваемых рабочих мест, включая позиции для студентов, выявлена в Омске, Казани и Краснодаре.