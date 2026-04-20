Стало известно, каким специалистам больше всего платят на вахте в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидерами по уровню зарплат на вахте в России в первом квартале 2026 года стали формовщики: среднее предложение составило 262 тыс. рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, передает РИА «Новости». По данным исследования «Авито Работа», формовщики занимаются изготовлением и подготовкой форм, заливкой бетонных или металлических смесей, а также контролем качества железобетонных изделий.

Второе место по уровню дохода заняли слесари КИПиА, которым в среднем предлагали 249 тыс. 929 рублей – за год предложение выросло на 66%. Их основная задача – установка, настройка и обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации. В компании подчеркивают, что без этой профессии невозможна стабильная работа современных производственных линий.

Третью позицию в рейтинге заняли шахтеры, зарплатные предложения для которых достигли 243 тыс. 470 рублей, что на четверть выше по сравнению с прошлым годом. Эти специалисты отвечают за добычу полезных ископаемых, проведение горных выработок и обслуживание техники в сложных подземных условиях.

В «Авито Работе» отмечают, что высокий спрос на квалифицированных рабочих поддерживает рост зарплат. Особенно востребованы сейчас слесари механосборочных работ: количество вакансий для них выросло почти в 2,4 раза за год, а спрос на шахтеров и аппаратчиков удвоился. Эксперты связывают это с запуском новых добывающих проектов и расширением производственной инфраструктуры.

Директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков рассказал, что «рост зарплатных предложений сопровождается увеличением интереса соискателей к вахтовой занятости», а число откликов на вакансии мотористов выросло более чем в два раза – на 118%. Также значительно увеличился интерес к позициям сельскохозяйственных рабочих и операторов станков.

