Блогера Хизу оштрафовали за брошенный на автопилоте автомобиль

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, бросившего машину на оживленной столичной улице, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Мужчина включил систему автономного управления и отправился в магазин, в то время как транспортное средство продолжило движение, создавая аварийную ситуацию.

На 29-летнего нарушителя составили два материала об административных правонарушениях.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что нарушителем оказался блогер Хизри Запиров, известный в сети как Хиза. Ранее он уже имел проблемы с законом: в 2020 году его объявляли в розыск по делу о мошенничестве, а в 2022 году приговорили к лишению свободы.

В 2025 году Запиров освободился условно-досрочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года казанские автоинспекторы остановили управляемый через смартфон автомобиль без водителя.