Автоинспекторы остановили беспилотную машину в Казани

Tекст: Алексей Дегтярев

Пассажиры в салоне заявили инспекторам, что никто из них не ведет машину, а транспортное средство находится на автопилоте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-каналы.

В ходе проверки выяснилось, что владелец автомобиля управлял им дистанционно с помощью мобильного телефона и находился внутри салона.

После разбирательства инспекторы ГАИ выписали пассажирам штраф за непристегнутые ремни безопасности и отпустили их.

В феврале сообщалось, что в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП, из которых только два были вызваны ошибками беспилотников.