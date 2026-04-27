Мема призвал Евросоюз возобновить закупки российской энергии и снять санкции

Tекст: Вера Басилая

Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», высказал мнение о необходимости отмены европейских санкций против России, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Европа продолжает стратегию провала, которая не приносит пользы ее экономике, вместо того, чтобы снять санкции.

Мема отметил, что действующие ограничения негативно отражаются на экономике Евросоюза. По его словам, санкции являются «формой насилия», которая в итоге вредит интересам самой Европы. Политик подчеркнул, что возвращение к сотрудничеству с Россией по энергетическим вопросам принесло бы большую стабильность рынкам.

Ранее Мема назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов самоубийством.

Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

Похже глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подрыве энергобезопасности Евросоюза из-за антироссийских санкций.