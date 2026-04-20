TWZ: США хотят запускать дальнобойные беспилотники с самолетов-разведчиков HADES
Американские военные намерены оснастить перспективные самолеты разведки ME-11B HADES беспилотниками с дальностью полета более 1 тыс. километров для защиты от ПВО.
Армия США раскрыла новые детали программы создания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ME-11B HADES, пишет The War Zone.
Планируется, что эти машины, созданные на базе бизнес-джетов Bombardier Global 6500, смогут запускать беспилотные аппараты на расстояние около 1 тыс. километров и более. Это позволит самолетам-разведчикам оставаться вне зоны действия противовоздушной обороны противника.
«В мире не будет ничего, до чего мы не смогли бы дотянуться благодаря совокупной дальности HADES и того, что мы можем запускать с этой штуки», – заявил директор по стратегии и трансформации офиса заместителя начальника штаба армии Эндрю Эванс.
По его словам, в будущем никто не будет в безопасности с точки зрения обнаружения.
Программа HADES предполагает создание комплекса средств для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. В 2024 году армия выбрала предложение компании Sierra Nevada Corporation. Летные испытания первого прототипа ME-11B должны начаться этим летом, а до конца года ожидается официальная передача самолета военным.
Каждый самолет HADES получит встроенный набор датчиков, включая усовершенствованную радиолокационную станцию с синтезированной апертурой ASARS-2B, и надежные системы связи для передачи данных в режиме, близком к реальному времени. Процесс переоборудования Global 6500 включает установку четырех подкрыльевых пилонов, которые самолет сможет использовать для запуска дронов и подвесных сенсорных систем.
Ранее компания Boeing представила планы по запуску роев беспилотников с борта многоцелевого вертолета CH-47 Chinook. Разработчик General Atomics решил оснастить американские аппараты семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности.