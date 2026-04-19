В Запорожской области почтили память жертв нацистского геноцида

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятие состоялось в селе Константиновка на месте массовых казней мирного населения в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие активисты движения «Волонтёры Победы» и делегаты от властей Ленинградской области.

Мемориал находится у так называемого рва смерти, где в период немецкой оккупации с 1941 по 1943 год фашисты убили тысячи человек. По архивным данным, здесь захоронены 14,4 тыс. жертв нацистов. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

«Сегодня мы отдаем дань памяти миллионам советских людей, ставших жертвами нацистского геноцида. Наша общая задача – сохранить память о всех жертвах войны, показать истинное лицо преступлений нацистского режима против мирного населения Советского Союза и не допустить фальсификации исторических фактов», – заявил региональный координатор направления «Великая Победа» Богдан Романов.

Церемония приурочена ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отметят 19 апреля 2026 года. Участники подчеркнули, что сохранение исторической правды необходимо для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Ранее ФСБ обнародовала архивные данные о массовых захоронениях убитых нацистами мирных жителей в Константиновке.