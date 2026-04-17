    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Молдавия потребовала выслать российских военных из Приднестровья
    Чехия не поняла публикацию Минобороны списка производителей дронов для Украины
    Калашникова рассказала о госпитализации Джигана после развода с Самойловой
    Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на целевую орбиту
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Израиль приостановил боевые действия в Ливане на 10 дней
    Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    17 апреля 2026, 09:20 • Новости дня

    Президент Сирии провел закрытую встречу с главой МИД Турции в Анталье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и глава МИД Турции Хакан Фидан провели закрытую встречу в Анталье, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

    Источник подчеркнул: «Министр иностранных дел Хакан Фидан был принят президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, встреча прошла в закрытом для СМИ формате», передает РИА «Новости».

    Позже министерство иностранных дел Турции опубликовало только протокольные фотографии с мероприятия, не предоставив информации о содержании прошедших переговоров или обсуждаемых темах.

    Напомним, на встрече министров иностранных дел 12 арабских и исламских государств* в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак на страны Персидского залива.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    16 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Американские военные покинули территорию Сирии

    Силы возглавляемой США международной коалиции завершили вывод войск из Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После выполнения антитеррористических задач иностранный контингент во главе с США покинул Арабскую республику, безопасно передав все военные объекты под контроль сирийской правительственной армии.

    Официальный Дамаск подтвердил уход иностранных подразделений, передает РИА «Новости». В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства подчеркивается: «Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии – а именно противодействие региональному подъему ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) – кардинально изменились».

    Дипломаты отметили, что сейчас ближневосточная республика способна самостоятельно возглавить борьбу с радикальными группировками внутри страны при поддержке мирового сообщества. Процесс передачи военных баз и других объектов под контроль сирийских вооруженных сил прошел безопасно. Действия Дамаска и Вашингтона были полностью скоординированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти объявили о завершении военной операции в Сирии. Сирийская армия заняла военную базу аш-Шаддади в провинции Эль-Хасаке. Международная коалиция вывела свой контингент с базы Хараб эль-Джейр.

    15 апреля 2026, 19:56 • Новости дня
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция перебросила 15 танков к буферной зоне на Кипре, сообщило Кипрское информационное агентство.

    По данным агентства, танки были размещены в районе деревни Пила, где также появился новый флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), передают «Вести». Кроме того, в этот район прибыли несколько десятков полицейских ТРСК в штатском.

    ТРСК признается только Турцией, отмечает издание. Параллельно к Пиле подходит подкрепление со стороны британской военной базы Декелия, а также усилено присутствие миротворцев ООН, сказано в материале.

    Миссия ООН на Кипре ранее заявила в соцсетях, что патрулирует район Пила и держит ситуацию под пристальным наблюдением. Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны сохранять спокойствие и сдержанность.

    Напомним, Кипр после конфликта 1974 года разделен «зеленой линией» – буферной зоной под контролем ООН, протяженностью около 180 км, которая разграничивает греческую часть Республики Кипр на юге и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (признанную только Турцией) на севере.

    В начале марта Северный Кипр заявил о получении партии F-16 из Турции.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    При стрельбе в школе в Турции погибли четыре человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В средней школе города Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли, еще 20 получили ранения.

    Четыре человека погибли в результате стрельбы в средней школе города Кахраманмараш на юго-востоке Турции, передает ТАСС со ссылкой на местные власти.

    По последним данным, стрельбу открыл ученик школы около 14.00 по местному времени, нападавший был обезврежен учителем. Ранения получили 20 человек.

    Губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр подтвердил факт нападения.

    Власти проводят расследование, выясняются мотивы стрелявшего. Школа и прилегающая территория оцеплены полицией, на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кахраманмараш на востоке Турции зафиксировали звуки стрельбы в одной из школ. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи.

    Накануне напавший на школу на юго-востоке Турции погиб во время операции сил спецназа по его захвату, сообщил губернатор провинции Шанлыурфа.

    14 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили выход из кризиса вокруг Ирана и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонные переговоры, во время которых рассмотрели ситуацию вокруг Ирана и Украины.

    В ходе беседы стороны затронули вопросы кризиса, возникшего после нападения США и Израиля на Иран, и подчеркнули готовность поддерживать усилия по мирному урегулированию ситуации, говорится в сообщении на сайте МИД.

    Лавров и Фидан также обсудили развитие событий вокруг Украины и возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США.

    Министр иностранных дел Турции подтвердил готовность предоставить стамбульскую площадку для таких переговоров. В комментарии МИД России говорится: «Хакан Фидан затронул также последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трехстороннего переговорного процесса с участием США, подтвердив готовность предоставить для этих целей стамбульскую площадку. Сергей Лавров изложил оценки действий и заявлений киевского режима на нынешнем этапе».

    Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в содействии дипломатическим усилиям по мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана провели телефонный разговор.

    Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

    15 апреля 2026, 14:28 • Новости дня
    Эрдоган предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о недопустимости угроз со стороны Израиля в адрес его самого и Турецкой Республики.

    Такое заявление он сделал на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте страны, передает ТАСС.

    «Вновь напоминаю убийцам детей, критикующим нашу страну: Турция – не рядовое государство. Никто не может грозить пальцем Турецкой Республике и ее президенту», – заявил Эрдоган, реагируя на очередные резкие заявления израильской стороны по поводу позиции Анкары по палестинской проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможности военных действий против Израиля в случае необходимости.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что после Ирана Израиль может считать Турцию своим следующим противником, так как не может существовать без врага.

    16 апреля 2026, 05:46 • Новости дня
    Турецкие учителя объявили забастовку из-за нападений на школы

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько турецких профсоюзов работников образования приняли решение о проведении забастовки продолжительностью от одного до трех дней после произошедших в Турции нападений на школы, сообщают информационные агентства.

    Объединение Egitim-Is заявило об отказе своих членов выходить на работу в период с 15 по 17 апреля. Таким образом педагоги выражают протест против участившихся случаев насилия, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, организация Turk Egitim-Sen уже провела однодневную протестную акцию. Руководитель одного из филиалов Огуз Шахин напомнил о прошлых инициативах профсоюза – в 2019 и 2023 годах объединение направляло в парламент Турции предложения для законопроекта по борьбе с насилием в отношении учителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция задержала угрожавшего нападениями на школы десятиклассника. В результате вооруженного нападения ученика на учебное заведение в Кахраманмараше погибли девять человек. До этого устроивший вооруженное нападение на лицей в провинции Шанлыурфа юноша погиб во время спецоперации по его задержанию.

    16 апреля 2026, 08:08 • Новости дня
    Погибшая в Турции учительница закрыла собой учеников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погибшая в результате нападения на школу в турецком Кахраманмараше учительница Айла Кара защищала учеников от нападавшего, сообщает телеканал Ahaber.

    В результате нападения на школу в турецком городе Кахраманмараш погибла учительница математики Айла Кара, которая пыталась защитить учеников от стрелявшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ahaber. По данным СМИ, женщина закрыла собой детей во время атаки, жертвой которой стала сама.

    Инцидент произошел в среду, когда восьмиклассник открыл стрельбу по одноклассникам. В результате нападения погибли девять человек, среди которых восемь учеников и сама учительница. Еще 13 пострадавших были доставлены в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Минувший инцидент не относится к категории теракта, сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи. Стрелявший школьник после случившегося покончил с собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в средней школе турецкого города Кахраманмараш произошла стрельба.

    Позже глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил о девяти погибших.

    После серии подобных инцидентов турецкие профсоюзы работников образования объявили забастовку.

    16 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Матвиенко и Эрдоган встретились в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во дворце Долмабахче в Стамбуле стартовали переговоры между председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    О начале встречи сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, передает РИА «Новости».

    «В Стамбуле во дворце Долмабахче началась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», – сообщили в пресс-службе.

    В декабре в Анкаре анонсировали визит президента России Владимира Путина в Турцию в ближайшее время.

    16 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    За восхваление атак на школы в Турции задержаны более 80 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 80 человек задержаны в Турции по подозрению в прославлении недавних атак на школы, почти 1 тыс. аккаунтов в соцсетях заблокирована, сообщило Управление турецкой полиции.

    Более 80 человек были задержаны в Турции по подозрению в прославлении недавних атак на учебные заведения, передает РИА «Новости».

    Турецкая полиция сообщила о блокировке доступа к 940 аккаунтам в соцсетях и закрытии 93 каналов в Telegram, связанных с распространением материалов, оправдывающих школьные нападения.

    В пресс-релизе полиции говорится: «В рамках расследования нападений на школы в Шанлыурфе и Кахраманмараше были выявлены 83 человека, в публикациях которых в соцсетях содержится восхваление преступлений и преступников, эти сообщения негативно влияют на общественный порядок. Выданы ордера на задержание подозреваемых, в их отношении предприняты юридические меры».

    Местные СМИ уточняют, что суд арестовал бывшего полицейского инспектора Угура Мерсинли, отца восьмиклассника, устроившего стрельбу в школе Кахраманмараша. Подросток пришел в школу с пятью единицами оружия, предположительно принадлежащими его отцу, о чем сообщил губернатор Мюкеррем Унлюэр. Генпрокуратура позже заявила, что атака была спланирована заранее, что подтверждается данными с компьютера нападавшего.

    В результате стрельбы в школе в Кахраманмараше погибли девять человек, включая восемь учеников, еще 13 пострадали, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавший подросток покончил с собой. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что нападение не классифицируется как теракт.

    Еще один инцидент произошел во вторник в провинции Шанлыурфа, где бывший ученик открыл огонь из дробовика по лицейскому зданию, ранив 16 человек, но, по данным губернатора Хасана Шылдака, погибших не было.

    Администрация президента Турции опровергла утверждения о якобы уничтожении улик после атаки в Кахраманмараше. В заявлении центра по борьбе с дезинформацией отмечается, что «утверждения о том, что уборка началась до завершения осмотра места происшествия и привела к уничтожению доказательств, полностью безосновательны». Все процедуры следствия, по словам властей, были завершены до начала уборки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв вооруженного нападения на учебное заведение в Кахраманмараше достигло девяти человек.

     Устроивший стрельбу в школе провинции Шанлыурфа злоумышленник погиб во время операции сил спецназа.

    Правоохранительные органы задержали в провинции Сивас угрожавшего атаками на школы десятиклассника.

    16 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Число погибших при стрельбе в Турции выросло до девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате вооруженного нападения ученика на учебное заведение в Кахраманмараше погибли девять человек, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.

    «В результате этого инцидента погибли девять человек - восемь учеников и один учитель», – сказал Чифтчи, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства также уточнил состояние пострадавших. Сейчас 13 раненых остаются в медицинских учреждениях. Из них шестеро находятся в отделении интенсивной терапии, а трое пребывают в тяжелом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в средней школе города Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошла стрельба с четырьмя погибшими и 20 ранеными. На место происшествия прибыли многочисленные отряды полиции и медицинские бригады.

    15 апреля 2026, 06:16 • Новости дня
    В Турции захотели открыть новые курорты для россиян

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    География заграничного отдыха граждан России может существенно расшириться за счет запуска свежих туристических направлений на турецком побережье Черного моря, сообщил замглавы Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын.

    «Возможно, мы откроем и новые направления, включая черноморский регион», – сказал Гюнайдын, передает РИА «Новости».

    По его словам, местные власти заинтересованы в том, чтобы гости из России путешествовали по всей территории страны.

    Гюнайдын добавил, что предпочтения туристов постепенно меняются. Если раньше они выбирали исключительно Анталью, то сейчас стабильно растет спрос на поездки в Стамбул, Бодрум, Каппадокию и регионы Эгейского моря. Путешественники высоко оценивают уровень местного сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году россияне заняли первое место среди иностранных туристов в Турции. Президент Владимир Путин сообщал о рекордном потоке в 6,7 млн отдыхающих из России.

    16 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Турецкая полиция задержала угрожавшего напасть на школы подростка

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Сивас правоохранительные органы задержали десятиклассника, который в социальных сетях угрожал совершить нападение на местные школы, сообщает руководство провинции.

    «В среду в соцсетях были обнаружены публикации с угрозой совершить нападение на школы», – говорится в заявлении местных властей.

    Поводом для немедленного реагирования стали недавние инциденты в других регионах страны, передает РИА «Новости».

    «Был установлен и задержан автор публикаций – ученик 10 класса Э. А.», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в турецком городе Кахраманмараш жертвами стрельбы в школе стали четыре человека. В провинции Шанлыурфа устроивший вооруженное нападение на лицей юноша погиб во время спецоперации по его захвату. При этом инциденте различные ранения получили шестнадцать граждан.

    15 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Звуки стрельбы раздались в школе Кахраманмараша в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Кахраманмараш на востоке Турции в одной из школ зафиксированы звуки стрельбы, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи.

    Звуки стрельбы были услышаны в одной из школ Кахраманмараша, передает РИА «Новости».

    Агентство IHA сообщило, что на место инцидента прибыли многочисленные отряды полиции и медицинские бригады. Подробности о возможных пострадавших или обстоятельствах стрельбы пока не приводятся.

    Ранее стало известно, что в провинции Шанлыурфа бывший ученик напал с дробовиком на лицей.

    Губернатор провинции Хасан Шылдак заявил, что в результате нападения пострадали 16 человек, погибших нет. Власти оперативно отреагировали на инцидент, а расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне напавший на школу на юго-востоке Турции погиб во время операции сил спецназа.

    16 апреля 2026, 07:04 • Новости дня
    Россия увеличила импорт турецкой обуви почти вдвое за год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в феврале почти в 2 раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции – до 7,5 миллиона долларов, следует из данных турецкой статслужбы.

    Россия почти вдвое увеличила импорт обуви из Турции – в феврале этот показатель достиг 7,5 млн долларов, пишет РИА «Новости». По данным турецкой статистической службы, годом ранее закупки составляли 4,4 млн долларов, что означает рост в 1,7 раза.

    В результате таких темпов Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей турецкой обуви, обеспечив 7,8% всех экспортных поставок из Турции. Лидером по закупкам остался Ирак, на который приходится 8,9% экспорта.

    В пятерку крупнейших импортеров турецкой обуви, кроме России и Ирака, вошли также Италия с показателем 5,4%, Германия (5,2%) и Казахстан (3,9%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении увеличить двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов.

    По итогам 2023 года Турецкая Республика вошла в пятерку крупнейших поставщиков одежды в РФ.

    В июне текущего года ближневосточное государство более чем на четверть нарастило импорт российского каменного угля.

    17 апреля 2026, 08:25 • Новости дня
    Нападения на школы в Турции объяснили схожими причинами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профили устроивших вооруженное нападение на школы в турецких Кахраманмараше и Шанлыурфе во многом совпадают и указывают на схожие социально-психологические причины, сообщила проправительственная газета Turkiye.

    Профили нападавших на школы в турецких городах Кахраманмараш и Шанлыурфа имеют много общего и указывают на схожие социально-психологические причины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Turkiye.

    Издание подчеркивает: «Оба нападавших демонстрировали схожие черты – замкнутость, одиночество и увлечение насильственными играми».

    По информации Turkiye, оба подростка получали психологическую поддержку, но продолжали проявлять признаки изоляции, навязчивого поведения и агрессивности. Существенное влияние на них оказали цифровая среда, зависимость от жестоких видеоигр и радикальные онлайн-сообщества.

    Эксперты считают, что эти инциденты демонстрируют формирование новой волны насилия, где ключевую роль играют сочетание психологических проблем, социальной изоляции и цифровой радикализации.

    В среду восьмиклассник устроил стрельбу в школе в Кахраманмараше, в результате которой погибли девять человек, среди них восемь учеников. Еще 13 человек были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Сам нападавший покончил с собой.

    Ранее, во вторник, бывший ученик напал с дробовиком на лицей в провинции Шанлыурфа, ранения получили 16 человек, жертв не было, уточнил губернатор Хасан Шылдак.

    На совещании с участием руководства МВД, министерства образования, губернаторов и представителей полиции было решено обеспечить охрану каждой школы в Турции минимум двумя полицейскими, а при необходимости усиливать меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше достигло девяти человек.

    Устроивший стрельбу в лицее провинции Шанлыурфа злоумышленник погиб во время операции сил спецназа.

    Турецкая полиция задержала более 80 подозреваемых в прославлении этих преступлений.

    Для поиска стрелявшего в полицейских на Урале привлекли вертолет и кинологов
    США завершили передачу военных баз в Сирии
    Китай усилил взаимодействие с Италией после ссоры Мелони и Трампа
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    Юрист объяснила, как вернуть переведенные по ошибке деньги
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью
    Радоница стала официальным выходным днем в еще одном регионе

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС

    Руководство КНР, принимая премьер-министра Испании Педро Санчеса в Пекине, дало понять, что на испанцев огромные планы. У Санчеса тоже планы на Китай: хочет, чтобы тот бросил глобальный вызов США в вопросах войны и мира. По сути, с Испании начался распад НАТО и даже ЕС как пространства общих экономических интересов. Но почему именно Санчес? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

