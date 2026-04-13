В МВД России назвали признаки мошенничества в мессенджерах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошеннические действия в мессенджерах можно распознать по ряду характерных признаков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. В ведомстве уточнили, что опасность представляют любые уведомления о входе с нового устройства, сообщения о подозрительной активности, требования срочно подтвердить аккаунт, а также просьбы перейти по внешней ссылке и ввести код из СМС.

В МВД отмечают, что насторожить должны также внезапные сообщения от знакомых с просьбами проголосовать, посмотреть фото, перевести деньги, подтвердить личность или скачать файл. К подозрительным признакам относят и отправку исполняемых файлов или приложений для установки.

Чтобы снизить риски, МВД рекомендует включить двухфакторную аутентификацию с надежным паролем, отключить автоматическую загрузку медиафайлов и игнорировать любые ссылки из подозрительных сообщений. В ведомстве советуют не устанавливать приложения из чатов и при получении подозрительного сообщения от знакомого связываться с ним альтернативным способом, например, по телефону.

Если произошла компрометация аккаунта или перевод денег мошенникам, необходимо сразу обратиться в органы внутренних дел по телефонам 102 или 112, а также связаться со своим банком по официальному номеру, подытожили в МВД.

