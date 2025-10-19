Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
В МВД сообщили о краже аккаунтов через объявления в мессенджерах
Мошенники используют поддельные объявления с QR-кодами, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей в популярных мессенджерах, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Как сообщает ТАСС, в пресс-центре МВД рассказали о новом способе мошенничества: преступники размещают объявления с QR-кодами, ведущими на фишинговый сайт, который внешне напоминает официальный сайт мессенджера Telegram. На этом сайте пользователям предлагают подтвердить номер телефона, чтобы якобы ограничить доступ посторонних в чат.
Если ввести полученный на телефон код подтверждения, мошенники получают полный доступ к аккаунту в мессенджере. После этого они ищут в сохраненных сообщениях пароли от социальных сетей и онлайн-банков, а также изучают переписки в поисках интимных фото или фотографий документов.
Все найденные данные используются преступниками для дальнейших противоправных действий, подчеркнули в МВД. В ведомстве призвали граждан быть особенно внимательными при переходе по ссылкам или QR-кодам из неизвестных источников.
