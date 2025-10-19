Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
В МВД назвали уязвимые перед мошенниками категории граждан на сайтах знакомств
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чаще всего потенциальными жертвами мошенников на сайтах знакомств становятся одинокие и пожилые люди.
«Потенциальными жертвами чаще всего становятся одинокие граждане, ищущие серьезные отношения, а также люди пожилого возраста», – сообщила она ТАСС.
К категории риска относятся также доверчивые и эмоционально уязвимые люди. Чтобы избежать обмана, сотрудники МВД призывают к бдительности, иметь здоровый скептицизм при сомнительных просьбах перевести денег.
При выявлении мошенничества правоохранители рекомендуют сообщать в полицию.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в условиях растущей цифровой активности эксперты МВД выделили пять универсальных рекомендаций для повышения личной безопасности при общении с незнакомцами онлайн.
В МВД также рассказали, кем чаще всего притворяются мошенники с сайтов знакомств. Кроме того, в ведомстве раскрыли, как распознать мошенника на сайте знакомств.