В МВД назвали уязвимые перед мошенниками категории граждан на сайтах знакомств

Tекст: Ирма Каплан

«Потенциальными жертвами чаще всего становятся одинокие граждане, ищущие серьезные отношения, а также люди пожилого возраста», – сообщила она ТАСС.

К категории риска относятся также доверчивые и эмоционально уязвимые люди. Чтобы избежать обмана, сотрудники МВД призывают к бдительности, иметь здоровый скептицизм при сомнительных просьбах перевести денег.

При выявлении мошенничества правоохранители рекомендуют сообщать в полицию.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в условиях растущей цифровой активности эксперты МВД выделили пять универсальных рекомендаций для повышения личной безопасности при общении с незнакомцами онлайн.

