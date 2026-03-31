Rzeczpospolita: Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
Власти Польши готовятся к масштабным учениям, в ходе которых высшее руководство страны отработает действия на случай начала военного конфликта, сообщило польское издание Rzeczpospolita.
По данным Rzeczpospolita, руководство Польши в ближайшие дни пройдет специальную тренировку действий «на случай начала войны», передает РИА «Новости».
По информации издания, в учениях под названием «Kraj» (Страна) примут участие премьер-министр, министры, спикеры сейма и сената, а также руководители центральных ведомств и спецслужб. Главной задачей станет проверка готовности функционирования государственных структур в условиях военного времени.
Организацией учений занимается министерство национальной обороны Польши, однако их план утверждает президент по предложению премьер-министра. В рамках тренировки будет изучаться взаимодействие ключевых государственных органов при возникновении угрозы безопасности страны.
Ранее власти Польши заявили о намерении приобрести лазерные комплексы для сбивания беспилотников и артиллерийских снарядов на расстоянии до трех километров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о разработке модели всеобщей обязательной военной подготовки для всех взрослых граждан к концу 2025 года.
Власти Польши завершили подготовку справочника с инструкциями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций и возможных военных конфликтов.