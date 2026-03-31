Rzeczpospolita: Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны

Tекст: Вера Басилая

По данным Rzeczpospolita, руководство Польши в ближайшие дни пройдет специальную тренировку действий «на случай начала войны», передает РИА «Новости».

По информации издания, в учениях под названием «Kraj» (Страна) примут участие премьер-министр, министры, спикеры сейма и сената, а также руководители центральных ведомств и спецслужб. Главной задачей станет проверка готовности функционирования государственных структур в условиях военного времени.

Организацией учений занимается министерство национальной обороны Польши, однако их план утверждает президент по предложению премьер-министра. В рамках тренировки будет изучаться взаимодействие ключевых государственных органов при возникновении угрозы безопасности страны.

Ранее власти Польши заявили о намерении приобрести лазерные комплексы для сбивания беспилотников и артиллерийских снарядов на расстоянии до трех километров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о разработке модели всеобщей обязательной военной подготовки для всех взрослых граждан к концу 2025 года.

Власти Польши завершили подготовку справочника с инструкциями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций и возможных военных конфликтов.