Tекст: Дмитрий Зубарев

Лебедев сообщил, что в микрорайоне «Химгородок» города Сумы украинские военные разместили свои подразделения в общежитиях, передает РИА «Новости«. По его словам, эвакуированные гражданские заселяются на верхние этажи зданий, в то время как военнослужащие Вооруженных сил Украины располагаются на первых этажах. Лебедев подчеркнул, что таким образом военные прикрываются гражданскими от возможных ракетных ударов.

Он отметил, что большинство украинских военных, находящихся в этом общежитии, являются артиллеристами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны напоминали о тактике Киева по использованию жителей Сум в качестве живого щита. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщал о концентрации артиллерии и средств ПВО ВСУ в районе Конотопа Сумской области. Украинские войска оборудовали огневые точки непосредственно в жилых домах на запорожском направлении.