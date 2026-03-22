  • Новость часаИран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов
    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Трамп поставил 48-часовой ультиматум Ирану
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса
    Трамп: США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    Мнения
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    22 марта 2026, 09:09 • Новости дня

    Подполье сообщило об использовании ВСУ гражданских для прикрытия в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, расположившиеся в общежитии в Сумах, заселяют гражданских на верхние этажи, тем самым прикрываясь ими от ударов, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

     Лебедев сообщил, что в микрорайоне «Химгородок» города Сумы украинские военные разместили свои подразделения в общежитиях, передает РИА «Новости«. По его словам, эвакуированные гражданские заселяются на верхние этажи зданий, в то время как военнослужащие Вооруженных сил Украины располагаются на первых этажах. Лебедев подчеркнул, что таким образом военные прикрываются гражданскими от возможных ракетных ударов.

    Он отметил, что большинство украинских военных, находящихся в этом общежитии, являются артиллеристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны напоминали о тактике Киева по использованию жителей Сум в качестве живого щита. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщал о концентрации артиллерии и средств ПВО ВСУ в районе Конотопа Сумской области. Украинские войска оборудовали огневые точки непосредственно в жилых домах на запорожском направлении.

    21 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ

    «СВ»: Командный состав ВСУ продолжает умирать при странных обстоятельствах

    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта, ранее получавший угрозы от семей подчиненных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.

    Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

    Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.

    Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.

    Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.

    21 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»

    Киев вывез «в никуда» детей из подконтрольного ВСУ Славянска

    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Tекст: Вера Басилая

    Из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся, сообщили в российских силовых структурах.

    Принудительная эвакуация детей из находящегося под контролем ВСУ Славянска в ДНР вызвала резонанс из-за отсутствия информации о месте их дальнейшего пребывания.

    Источник агентства сообщил, что организация размещения несовершеннолетних вызывает множество вопросов среди местных жителей и социальных служб, передает РИА «Новости».

    В силовых структурах отметили, что принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов, поскольку детей фактически вывозят «в никуда».

    По уточнению источника, в некоторых случаях сотрудники социальных служб пытаются найти и установить связь с дальними родственниками детей, чтобы передать их на воспитание, однако эти усилия можно считать максимумом действий со стороны украинских социальных работников.

    Также собеседник добавил, что на Славянско-Краматорском направлении военнослужащие ВСУ несут существенные потери.

    Ранее в Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

    Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей.

    В декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 668 беспилотников.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 893 беспилотника, 652 ЗРК, 28 392 танка и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 407 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    В частности, ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    21 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ в селе Смородино Белгородской области погибли ещё две мирные жительницы, тела двух женщин извлечены из-под завалов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Трагические последствия обстрела украинской армией села Смородино уточнили местные власти. В результате вражеской атаки погибли еще две женщины.

    Глава региона Вячеслав Гладков заявил в Max,  что тела погибших извлекли из-под рухнувших конструкций. Он обратился со словами поддержки к родственникам жертв.

    «Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе…» – заявил губернатор.

     Гладков ранее сообщил о гибели двух человек и разрушении социального объекта в селе Смородино.

    Белгород и прилегающий район незадолго до этого подверглись массированному ракетному удару с повреждением инфраструктуры.

    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы ПВО уничтожили беспилотник при подлете к Москве, а на территории падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти столицы.

    Ещё один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Информации о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. Сбитый дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к столице.

    Ранее утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся к городу. Силы ПВО накануне сбили 22 беспилотника, также летевших к Москве.

    А всего за ночь субботы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    ПВО сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России за семь часов

    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    21 марта 2026, 18:47 • Новости дня
    Майор ВСУ был ликвидирован на сумском направлении

    ВС России ликвидировали майора ВСУ Сергея Сапсая на сумском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили заместителя начальника группы разведывательных беспилотников 10-го мобильного пограничного отряда ВСУ на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации майора ВСУ Сергея Сапсая с позывным Дозор на сумском направлении, передает ТАСС.

    Источник сообщил, что FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10 погранотряда майор Сергей Сапсай с позывным Дозор.

    Ранее группировка войск «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    21 марта 2026, 11:16 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в районе Балабино

    После удара по воинской части ВСУ в Балабино зафиксировали массовый выезд скорых

    Tекст: Мария Иванова

    После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолёты, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    О поражении воинской части в районе населенного пункта Балабино сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    Информатор уточнил детали произошедшего, отметив точность попадания. «Очень хороший прилет в Балабино», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, после инцидента к месту взрыва направилось множество карет скорой помощи. Кроме того, была замечена активность армейской авиации: движение нескольких вертолетов указывает на вероятную эвакуацию раненых с территории пораженного объекта.

    Ранее в субботу подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. До этого на этой неделе подполье сообщало об автобусах с телами военных ВСУ в Николаеве.


    21 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Командиры созданной по стандартам НАТО бригады ВСУ записали погибших в дезертиры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады, сформированной по стандартам НАТО, после гибели на фронте продолжают оформлять как дезертиров, что подтверждает случай с исчезновением почти всей 6-й роты в районе Юнаковки в феврале.

    Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, фиксирует погибших на фронте военнослужащих как дезертиров, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, речь идет о подразделении, которое позиционируется как одно из самых современных в ВСУ.

    Источник также отметил, что в середине февраля в районе населенного пункта Юнаковка практически вся 6-я рота этой бригады бесследно исчезла.

    Ранее группировка войск «Север» уничтожила живую силу 47-й механизированной бригады ВСУ при попытке контратаки.

    Командование 71-й егерской бригады на фоне боев у Юнаковки приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.

    21 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    Над Калужской областью сбили 24 БПЛА

    Над 11 районами Калужской области сбили 24 БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 21 марта системы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников ВСУ в разных районах Калужской области, ущерба не зафиксировано, отмечают местные власти.

    В ночь на 21 марта над 11 районами Калужской области, а также над окраинами Калуги и Обнинска было уничтожено 24 беспилотника вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале: «За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 24 БПЛА».

    Шапша уточнил, что беспилотники были ликвидированы не только на окраинах Калуги и Обнинска, но и над территориями Барятинского, Боровского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Дзержинского, Жуковского, Мосальского, Сухиничского, Юхновского муниципальных округов, а также Куйбышевского района.

    По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, инфраструктура региона не повреждена. На местах падения беспилотников работают оперативные группы для проверки территории и сбора информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь субботы перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    Кроме того, дежурные расчеты ПВО за три часа утром субботы уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями. В Уфе в результате падения сбитых беспилотников пострадали двое строителей на возводимом доме.

    21 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Белгородской области погибли два человека

    Гладков сообщил о двух погибших и разрушении соцобъекта при обстреле ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела села Смородино в Белгородской области погибло два человека, одна женщина с тяжелыми ранениями доставлена в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В результате обстрела села Смородино Грайворонского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибли два человека, ещё один получил ранения, сообщил в Max Гладков.

    По предварительным данным, среди погибших – две женщины. Раненая женщина находится в тяжелом состоянии, у нее множественные осколочные ранения и перелом предплечья. Сейчас её доставили в Грайворонскую ЦРБ, после стабилизации она будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.

    Обстрел пришёлся по социальному объекту, здание полностью разрушено, под завалами могут оставаться люди. Также в результате атаки огнем уничтожен объект торговли. Гладков добавил, что разбор конструкций осложнён из-за высокой активности дронов ВСУ.

    В хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму после того, как произошла детонация дрона.

    21 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    Герой России Анатолий Сысоев вошел в состав ЦИК России по президентской квоте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новый состав Центральной избирательной комиссии по квоте президента включили героя России и участника программы «Время героев» Анатолия Сысоева.

    Герой России и кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев вошел в новый состав Центральной избирательной комиссии по президентской квоте, указ о назначении подписал президент Владимир Путин, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сысоев участвовал во втором потоке президентской программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Президентской академией совместно с платформой «Россия – страна возможностей». В июне 2025 года он стал одним из 85 участников этой программы.

    В сентябре 2024 года Сысоев был назначен помощником губернатора Тверской области и стал первым участником второго потока программы, получившим такую должность.

    Комментируя свое назначение в Центризбирком, он подчеркнул важность образовательных модулей программы для повышения правовой грамотности: «Программа «Время героев» включает образовательные модули, направленные на повышение правовой грамотности, что, безусловно, важно для работы в системе государственного управления. Центральная избирательная комиссия России играет важнейшую роль в организации избирательного процесса в нашей стране. В качестве члена ЦИК я буду делать все для обеспечения избирательных прав граждан и укрепления доверия к электоральным процессам».

    Сысоев родился в 1976 году в Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище в 1998 году и Общевойсковую академию Вооруженных сил России в 2020 году с отличием. Он удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее более 80 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения. Среди них -  полномочный представитель президента в Уральском федеральном округеч Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов, сенатор России Алексей Кондратьев.

    Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост зампреда Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок. Новый состав ЦИК будет работать до 2031 года.

    21 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области

    Взрывы произошли на полигоне, авиабазе и заводе взрывчатки в Сумской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Сумской области прогремели взрывы на тренировочном лагере, авиабазе и заводе, где производили взрывчатые вещества для боеприпасов, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о поражении целей в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка и города Шостка, передает РИА «Новости»,.

    По данным подполья, прилеты зафиксированы на территории тренировочного лагеря и возле военного аэродрома. На авиабазе ранее базировалось до десяти вертолетов.

    «Предварительно прилет по тренировочной базе в районе Нижней Сыроватки», – сообщил собеседник агентства. Он добавил, что с южной стороны поселка была слышна детонация и наблюдалась активность машин скорой помощи.

    Еще один взрыв прогремел на сумском предприятии, где производились вещества для снарядов и начинки кассетных ракет. Инцидент произошел в пятницу около 13.21.

    Напомним, на этой неделе подполье сообщало об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой.

    Кроме того на неделе подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве.

    21 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    В Курске загорелся дом после падения обломков БПЛА

    Из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом в Курске

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар возник в жилом доме Железнодорожного округа Курска, где также повреждены как минимум три машины после падения обломков беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    В Железнодорожном округе Курска произошло возгорание частного дома. Причиной инцидента стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил в Max Хинштейн.

    Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что вблизи микрорайона Волокно повреждены не менее трех автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Местные службы занимаются ликвидацией возгорания и выяснением обстоятельств случившегося.

    При атаке украинского БПЛА в Курской области пострадала девушка.

    Силы ПВО за семь часов сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации