    Почему американский СПГ не может добраться до Украины
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Российские войска подошли к Краматорску
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Иран отказался уничтожать ядерные объекты по требованию США
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Возле авианосца «Шарль де Голль» на Балтике обезвредили беспилотник
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    27 февраля 2026, 06:45

    Экспортеры Словакии заявили о невозможности замены нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти через Хорватию не могут в долгосрочной перспективе заменить остановленное Украиной снабжение по трубопроводу «Дружба», заявили в Совете экспортеров Словакии.

    В Совете экспортеров Словакии заявили, что поставки нефти через Хорватию не могут стать долгосрочной альтернативой остановленным поставкам по трубопроводу «Дружба» из России, передает РИА «Новости». В объединении отметили: «Решение в виде поставок нефти через Хорватию, с учетом ограничений пропускной способности и инфраструктуры маршрута, рассматриваем как временную меру, которая не может в долгосрочной перспективе заменить полноценное и стабильное снабжение».

    Поставки нефти по «Дружбе» были остановлены по решению украинской стороны, что власти Словакии расценили как политический шаг, связанный с попыткой ускорить вступление Украины в Евросоюз. Руководство республики сообщило о невозможности возобновить импорт нефти по трубопроводу до марта.

    Из-за нехватки нефти на словацкий НПЗ Slovnaft правительство 18 февраля объявило кризисную ситуацию и выделило из госрезервов до 250 тысяч тонн сырья. Завод зависит от поставок российской нефти и испытывает трудности из-за перебоев в снабжении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по нефтепроводу «Дружба» саботажем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба».

    24 февраля 2026, 21:46
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    26 февраля 2026, 10:01
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты устраивают сборы в защищенных помещениях Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты, в Брюсселе растет влияние Комитета постоянных представителей (Coreper II), он стал брать на себя все больше полномочий.

    Послы стран ЕС регулярно встречаются в специальном «бункере», защищенном от прослушки, чтобы обсуждать самые острые вопросы, пишет Politico.

    «Еще до начала нашего председательства я сказала коллегам, что мы будем проводить два заседания Coreper в неделю вместо обычного одного», – заявила посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

    По ее словам, увеличение числа встреч было необходимо из-за роста объема задач.

    Дипломаты вынуждены собираться чаще из-за необходимости быстрого реагирования на события, такие как ситуация на Украине или экономические угрозы. Формат встреч позволяет оперативно находить компромиссы, избегая длительных согласований на уровне лидеров государств, что ранее замедляло процессы.

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов, что позволило сократить саммиты лидеров до одного дня. Теперь дипломаты заранее согласовывают ключевые позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

    Напомним, летом прошлого года послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    26 февраля 2026, 22:33
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    25 февраля 2026, 17:28
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    26 февраля 2026, 15:35
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее глобального баланса сил, где Россия или Европейский союз могут занять роль третьего центра влияния наряду с США и Китаем, во многом зависит от событий на Украине, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Конфликт на Украине станет решающим фактором в определении победителя в глобальном соперничестве между Россией и Европейским союзом, передает Do Rzeczy.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что исход боевых действий влияет не только на независимость Украины и безопасность европейского региона.

    Сикорский заявил: «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент впервые принял резолюцию по спецоперации на Украине без упоминания о возможной «военной победе Украины». Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении нового пакета ограничений против России.

    24 февраля 2026, 21:56
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти намерены передать Киеву беспилотники и боеприпасы в рамках займа на 90 млрд евро, включив их в первый пакет помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «коалиции желающих» в Киеве.

    Евросоюз собирается обеспечить Киев новыми дронами и боеприпасами до Пасхи, передают «Вести». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «коалиции желающих», прошедшей в Киеве.

    Она отметила, что кредит в размере 90 млрд евро предназначен для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины.

    По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен оказать помощь Киеву в полном объеме, независимо от выбранного формата. Основной задачей первого пакета помощи станет поставка беспилотников и боеприпасов. «Наша цель – выполнить его до Пасхи», – заявила глава Еврокомиссии.

    Газета New York Times писала, что Европа приостановила финансовую поддержку Киеву в критический для него момент.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    25 февраля 2026, 14:35
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    24 февраля 2026, 15:07
    ЕП принял резолюцию без упоминания «военной победы» Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победе Украины».

    Документ был одобрен на экстренной сессии в Брюсселе, где депутаты сперва посмотрели видеовыступление Владимира Зеленского, после чего провели дебаты и приняли итоговую резолюцию, передает ТАСС. Сам текст оказался самым коротким с февраля 2022 года и, как отмечается, представляет собой набор традиционных формулировок, используемых в заявлениях ЕС в адрес России.

    В резолюции теперь звучат только призывы к усилению давления на Россию для укрепления переговорных позиций Киева и предоставлению военных гарантий Украине после заключения мира. Впервые Европарламент признал, что часть территорий на Украине может отойти России, если будет подписано мирное соглашение.

    Отдельное место в дебатах заняла критика не только России, но и премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо. Их обвинили в блокировке 20-го пакета санкций против России и отказе поддержать выделение Киеву 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Резолюции Европарламента не имеют юридически обязывающей силы и носят исключительно рекомендательный характер даже для структур Евросоюза.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о невозможности победы Украины в конфликте.

    25 февраля 2026, 19:40
    МИД: НАТО формирует вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны НАТО и ЕС наращивают политическое и военное присутствие в Евразии, формируя интегрированный фронт против России и Китая, особенно на Южном Кавказе и в Азии, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

    Североатлантический альянс и Евросоюз формируют вокруг Евразии единый фронт, направленный против России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. По его словам, НАТО, ЕС и ОБСЕ активно внедряются на Южный Кавказ, а также в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

    Любинский подчеркнул, что «отчетливо видно стремление выстроить вокруг Евразии интегрированный фронт, ориентированный против России и против Китая и управлять самым богатым и населенным континентом из евроатлантического центра, не создавая равноправной общеконтинентальной архитектуры». Он отметил, что подобная политика Запада препятствует формированию справедливых и равноправных международных отношений.

    Заявления прозвучали в ходе российско-белорусского брифинга в Женеве, где обсуждалась подготовка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом полностью отсутствует.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США не рассматривают страну как будущего члена НАТО ни при текущем, ни при прошлом руководстве.

    24 февраля 2026, 12:13
    В Киев вслед за Коштой и фон дер Ляйен прибыли лидеры ряда европейских стран

    Tекст: Вера Басилая

    В Киев вслед за главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прибыли делегации и лидеры стран Северной Европы и Прибалтики.

    В Киев прибыли лидеры и представители ряда европейских стран, передает RT.

    Ожидается, что в Киеве сегодня пройдут заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина – страны Северной Европы и Прибалтики». На эти мероприятия прибыли руководители и официальные лица Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

    Глава Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев на поезде и присоединился к Урсуле фон дер Ляйен.

    Представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

    Между тем, во вторник Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    24 февраля 2026, 21:48
    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил в Киеве, что России не следует позволять добиться каких-либо успехов на переговорах по Украине.

    Россия не должна добиться успеха за столом переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».

    По его словам, единственный путь вперед – это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность предоставления европейцам мест на переговорах между Россией и США по урегулированию украинского кризиса, отметила, что для начала Евросоюзу необходимо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы «на ногах».

    Ранее представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине.

    Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    25 февраля 2026, 19:15
    Еврокомиссия отказалась финансировать милитаризацию граничащих с Россией стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия сообщила, что не намерена выделять дополнительные средства на проект милитаризации стран Евросоюза, граничащих с Россией, рассчитывая на внешние инвестиции.

    Еврокомиссия не собирается выделять собственные средства на анонсированный ранее проект по милитаризации стран Евросоюза, граничащих с Россией. Об этом сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, пишет РИА «Новости».

    Проект Еврокомиссии был направлен на повышение безопасности стран, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, среди его целей – развитие инфраструктуры двойного назначения и полная переориентация логистики этих регионов на Европу.

    Мерсье заявил: «Нет, новых денег не будет. Мы рассчитываем привлечь на этот проект порядка 28 миллиардов государственных и частных инвестиций». По его словам, Еврокомиссия надеется, что финансирование обеспечат другие источники, а не бюджет Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак. Ранее литовское Минобороны объявило о совместном строительстве оборонительной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.

    А Таллин принял решение о строительстве военного городка в Нарве, где создадут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. При этом, эксперты отмечали, что немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы.

    25 февраля 2026, 06:40
    Азаров назвал причину хамства Зеленского в адрес западных партнеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Ухудшение отношений между главой киевского режима Владимиром Зеленским и западными кураторами произошло на фоне снижающейся поддержки, сообщил бывший премьер-министр Украины (2010–2014 годы) Николай Азаров.

    Азаров заявил, что Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще позволяет себе грубые высказывания в адрес западных партнеров, поскольку осознает, что его начинают «списывать» со счетов, поделился он с ТАСС.

    «И он, собственно говоря, этого не скрывает. Он недавно давал интервью и заявил: «А для чего вы хотите выборы провести? Только для одного – чтобы меня заменить. Ну так это не получится, идет война, какие там выборы могут быть». То есть он признает публично уже, что американцы и европейцы хотят его заменить», – говорит Азаров.

    При этом, по его мнению, западные страны пока не собираются менять Зеленского. Если бы у них было подобное намерение, Зеленский уже давно был бы смещен с поста президента.

    «То есть он им пока для чего-то нужен», – отметил экс-глава правительства Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азаров предложил обсудить с США устранение киевского режима. Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление. Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи.

    25 февраля 2026, 22:19
    Депутаты Госдумы призвали ООН и ЕС пресечь передачу ядерного оружия Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Российские парламентарии подготовили обращение к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с требованием не допустить передачу компонентов оружия массового поражения украинским властям.

    Депутаты Государственной думы обратились к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН с призывом провести расследование планов по передаче Киеву ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    В проекте обращения подчеркивается, что поставки ядерного оружия на Украину могут привести мир к ядерной катастрофе. Документ был внесен в Госдуму в среду комитетом по международным делам.

    Глава комитета Леонид Слуцкий отметил, что проект обращения связан с информацией Службы внешней разведки о планах Парижа и Лондона по передаче компонентов ядерного оружия Киеву. «Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», – заявил Слуцкий.

    Депутаты считают, что такие действия Франции и Британии являются вопиющим нарушением международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия. В обращении подчеркивается, что реализация подобных планов может привести к эскалации конфликта и трагическим последствиям в глобальном масштабе.

    Парламентарии призвали коллег из Франции и Британии провести независимое расследование возможного «ядерного сговора» и сделать его результаты публичными. По их мнению, выяснение всех деталей этих планов должно стать мерой по поддержанию мира и привлечению причастных к ответственности.

    Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче Украине ядерного оружия и назвал их повторением старых обвинений.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал незамедлительно отреагировать на сведения о подготовке таких поставок.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

    24 февраля 2026, 21:16
    Фон дер Ляйен отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала называть сроки вступления Украины в Евросоюз, несмотря на требование Владимира Зеленского.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве отказалась назвать конкретную дату, когда Украина сможет вступить в Европейский союз, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что понимает, насколько для украинской стороны важны четкие сроки, однако, по ее словам, «назвать дату пока невозможно». Фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на отсутствие определенной даты вступления страны в объединение. Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы был обозначен ориентир, к которому Украина могла бы стремиться, однако конкретного ответа не получил.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз приравнивается к вступлению в конфликт.

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что четкой даты вступления Украины в Евросоюз по-прежнему нет.

    26 февраля 2026, 23:07
    В Евросоюзе призвали вновь сделать восточные регионы ЕС «населенными»

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по обороне Анрюс Кубилюс призвал сделать восточные регионы Евросоюза вдоль границ России, Белоруссии и Украины «населенными и готовыми к обороне».

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости превратить приграничные зоны вдоль рубежей России, Белоруссии и Украины в укрепленные районы, передает ТАСС. По словам литовского политика, выступавшего на конференции в Брюсселе, эти территории должны стать сильными.

    «Стратегия восточных границ ЕС должна быть быстро приведена в действие, чтобы сделать эти регионы сильными, населенными и готовыми к обороне», – подчеркнул Кубилюс.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить в эти зоны инвестиции в размере 200 млрд евро. Значительная часть военных расходов Евросоюза пойдет на создание там военных баз.

    Ранее в докладе Еврокомиссии отмечалось, что приграничные регионы Прибалтики, Польши и Финляндии столкнулись с тяжелыми убытками и оттоком населения. Брюссель возлагает ответственность на Россию, игнорируя разрыв экономических связей из-за собственных санкций.

    Еврокомиссия отказалась выделять собственные средства на проект по милитаризации граничащих с Россией стран.

    Брюссель разработал стратегию поддержки восточных регионов сообщества на фоне их экономического упадка.

    Власти Эстонии параллельно приняли решение о строительстве военного городка в приграничной Нарве.

  • О газете
