Tекст: Дмитрий Зубарев

В Совете экспортеров Словакии заявили, что поставки нефти через Хорватию не могут стать долгосрочной альтернативой остановленным поставкам по трубопроводу «Дружба» из России, передает РИА «Новости». В объединении отметили: «Решение в виде поставок нефти через Хорватию, с учетом ограничений пропускной способности и инфраструктуры маршрута, рассматриваем как временную меру, которая не может в долгосрочной перспективе заменить полноценное и стабильное снабжение».

Поставки нефти по «Дружбе» были остановлены по решению украинской стороны, что власти Словакии расценили как политический шаг, связанный с попыткой ускорить вступление Украины в Евросоюз. Руководство республики сообщило о невозможности возобновить импорт нефти по трубопроводу до марта.

Из-за нехватки нефти на словацкий НПЗ Slovnaft правительство 18 февраля объявило кризисную ситуацию и выделило из госрезервов до 250 тысяч тонн сырья. Завод зависит от поставок российской нефти и испытывает трудности из-за перебоев в снабжении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по нефтепроводу «Дружба» саботажем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба».