Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
В Казахстане нашли городище эпохи Тюркского каганата
В Казахстане обнаружили городище эпохи первого Тюркского каганата
Археологи в Казахстане обнаружили на востоке страны городище эпохи первого Тюркского каганата возрастом около 1,5 тыс. лет.
Площадь археологического памятника составляет более 25 га, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования Казахстана, передает РИА «Новости».
Специалисты Казахского национального университета имени аль-Фараби провели исследования в Зайсанской котловине, на границе с Россией и Китаем. «В ходе полевых работ ученые всесторонне исследовали городище Калжыр... Согласно археологическим находкам и результатам радиоуглеродного анализа, объект датируется VI-VII веками нашей эры», – отметили в ведомстве.
Ученые нашли остатки укреплений в южной части крепости, которые были частично разрушены пожаром. Также найдены элементы внутренней конструкции зданий, глинобитные полы, сохранившая орнамент штукатурка и фрагменты из камыша и глины.
Руководитель экспедиции Никита Константинов рассказал об обнаружении древнего погребального сооружения керексур эпохи поздней бронзы. Эта находка поможет расширить представление о западной границе, а собранные данные используют для разработки цифровых моделей региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.
В июле того же года ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.
В апреле прошлого года археологи обнаружили в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.