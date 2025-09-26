Президент Грузии предложил Трампу начать отношения между странами с чистого листа

Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
Президент Грузии Кавелашвили предложил Трампу перезагрузить отношения
Президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече с Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН предложил начать отношения между странами с чистого листа.
По словам Кавелашвили, он заявил Трампу, что «настало время начать наши отношения с чистого листа», на что Трамп ответил, что проследит за этим вопросом и обязательно вернется к теме и свяжется с ним, передает ТАСС.
Кавелашвили отметил, что в рамках визита в Нью-Йорк у него также прошла встреча с министром торговли США Говардом Латником.
Отношения между Грузией и США ухудшились в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. После того, как Кобахидзе 28 ноября 2023 года заявил о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в Евросоюз, Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой.
Ранее Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом обратить внимание на ситуацию в стране.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что не верит в эффективность такого обращения.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от западных структур не рассматривать вопросы, касающиеся Грузии, без участия ее представителей.