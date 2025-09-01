Президент Грузии призвал Трампа обратить внимание на его страну

Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Президент Грузии Кавелашвили призвал Трампа обратить внимание на его страну
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправил в понедельник открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его обратить внимание на Грузию, отметив контакты американского и российского лидеров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В послании, в частности, говорится, что Дональд Трамп уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой, что «вызывает сожаление» в грузинском обществе.
Президент Грузии подчеркивает, что его американский коллега уже успел «успешно помочь оформить соглашение о мире Азербайджану и Армении, установил активное сотрудничество с властями Турции и даже восстановил партнерство с Владимиром Путиным».
Михаил Кавелашвили выражает в этой связи опасения, что в США по Грузии более активно «глубинное государство» на фоне «пассивности» администрации Белого дома.
Президент Грузии заявил, что готов лично содействовать «реализации заявленных целей правительства Грузии» восстановить стратегическое партнерство с США, остановленное байденовской администрацией «в контексте несправедливой, грубой и агрессивной политики, которую она проводила по отношению к различным суверенным государствам».
Он отмечает «совпадение в ценностях и в мировоззрении» властей Грузии и США» и призывает изменить подходы к Грузии, не допустив «доминирующей роли «глубинного государства».