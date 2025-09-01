Президент Грузии призвал Трампа обратить внимание на его страну

Президент Грузии Кавелашвили призвал Трампа обратить внимание на его страну

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В послании, в частности, говорится, что Дональд Трамп уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой, что «вызывает сожаление» в грузинском обществе.

Президент Грузии подчеркивает, что его американский коллега уже успел «успешно помочь оформить соглашение о мире Азербайджану и Армении, установил активное сотрудничество с властями Турции и даже восстановил партнерство с Владимиром Путиным».

Михаил Кавелашвили выражает в этой связи опасения, что в США по Грузии более активно «глубинное государство» на фоне «пассивности» администрации Белого дома.

Президент Грузии заявил, что готов лично содействовать «реализации заявленных целей правительства Грузии» восстановить стратегическое партнерство с США, остановленное байденовской администрацией «в контексте несправедливой, грубой и агрессивной политики, которую она проводила по отношению к различным суверенным государствам».

Он отмечает «совпадение в ценностях и в мировоззрении» властей Грузии и США» и призывает изменить подходы к Грузии, не допустив «доминирующей роли «глубинного государства».