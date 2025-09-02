Грузия потребовала от Запада не обсуждать Грузию без Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Никаких рассмотрений вопросов Грузии без участия Грузии», – заявил он телекомпании «Рустави-2».

Комментируя требования Брюсселя отозвать для сохранения «безвиза» грузинские законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), глава высшего законодательного органа Грузии сказал, что «если кто-то хочет обсуждать наш вопрос, обязан спросить наше мнение, дать возможность принять участие и высказать позицию».

«Нам нужны партнеры, нам не нужны менторы, мы не чьи-либо воспитанники. Мы не хотим СССР и менторов», – сказал Шалва Папуашвили.

В этой связи он отметил, что роль менторов в отношение Грузии более всех пытаются выполнять те страны Евросоюза, которые раньше были советскими республиками.

«Почему-то они думают, что вправе объяснять нам, что такое демократия, правовое государство, верховенство закона. С чего они взяли, что знают все это лучше Грузии?», – сказал Шалва Папуашвили.

«Украинцы требуют не обсуждать связанные с ними вопросы без них, это должно распространяться и на Грузию», – заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, во всевозможных рейтингах Грузия опережает многие страны ЕС, которые затем решают «учить нас уму-разуму».

«Исходя из нашей исторической памяти, такие подходы грузинский народ воспринимает негативно», – отметил Шалва Папуашвили.

Напомним, накануне президент Грузии Михаил Кавелашвили отправил открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его обратить внимание на Грузию. При этом грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе усомнился в эффективности письма Трампу от «обиженной» Грузии.