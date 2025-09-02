Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Грузия потребовала от Запада не обсуждать Грузию без Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от западных структур не рассматривать вопросы его страны без участия ее представителей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никаких рассмотрений вопросов Грузии без участия Грузии», – заявил он телекомпании «Рустави-2».
Комментируя требования Брюсселя отозвать для сохранения «безвиза» грузинские законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), глава высшего законодательного органа Грузии сказал, что «если кто-то хочет обсуждать наш вопрос, обязан спросить наше мнение, дать возможность принять участие и высказать позицию».
«Нам нужны партнеры, нам не нужны менторы, мы не чьи-либо воспитанники. Мы не хотим СССР и менторов», – сказал Шалва Папуашвили.
В этой связи он отметил, что роль менторов в отношение Грузии более всех пытаются выполнять те страны Евросоюза, которые раньше были советскими республиками.
«Почему-то они думают, что вправе объяснять нам, что такое демократия, правовое государство, верховенство закона. С чего они взяли, что знают все это лучше Грузии?», – сказал Шалва Папуашвили.
«Украинцы требуют не обсуждать связанные с ними вопросы без них, это должно распространяться и на Грузию», – заявил председатель парламента Грузии.
По его словам, во всевозможных рейтингах Грузия опережает многие страны ЕС, которые затем решают «учить нас уму-разуму».
«Исходя из нашей исторической памяти, такие подходы грузинский народ воспринимает негативно», – отметил Шалва Папуашвили.
Напомним, накануне президент Грузии Михаил Кавелашвили отправил открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его обратить внимание на Грузию. При этом грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе усомнился в эффективности письма Трампу от «обиженной» Грузии.