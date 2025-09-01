Эксперт усомнился в эффективности письма Трампу от «обиженной» Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Я не считаю подобные ходы на фоне сложной современной международной обстановки своевременными, – сказал он. – Дональд Трамп вмешивается в те или иные процессы с учетом личных интересов. Пока в этой его схеме места Грузии нет».

Аналитик не исключил, что послание из Грузии «может вызвать раздражение».

«Президент США хочет услышать что-то о том, что он заслуживает Нобелевскую премию мира. Или чтобы его назвали «папочкой». Это его стихия. Напоминаний Тбилиси о «плохих делах» байденовской администрации может быть недостаточно, чтобы Трамп не проигнонрировал это письмо. И тогда отсутствие реакции США может негативно сыграть на имидже грузинской правящей команды. То есть риск и высокие ставки могут не оправдаться», – сказал Петрэ Мамрадзе.

По его словам, «прежде, чем предъявлять претензии или громогласно высказывать обиду, а то и ревность американскому лидеру, нужно подготовить почву в Госдепе, в Белом доме, чтобы там объяснили президенту, важна ли Грузия геополитически».

«Сомневаюсь, что такая предварительная работа была проведена. В политике, в дипломатии лучше работать спокойно, аккуратно, – сказал Мамрадзе. – Да, по-человечески Грузии и ее правительству обидно. Думают, очевидно, так: мы изначально поддерживали Трампа, мы раньше него говорили о происках «глубинного государства», о финансировании USAID плохих процессов, а на нас не обратили внимание. Мы говорили о традиционных ценностях, о совпадениях в мировоззрениях, но нам не ответили. И что теперь, идти ва-банк?».

По его словам, «возможно, это намек США – если мы снова не станет вашими любимчиками, то здесь появятся другие глобальные игроки, к примеру, Китай».

«Просто надо лучше понимать Трампа, предлагать ему выгоду. Вот Азербайджан и Армения это сделали, сейчас он для них и для всех – великий миротворец. А что может предложить Грузия, это надо хорошо упаковать и преподнести», – сказал Петрэ Мамрадзе.

«Отсутствие интереса к Грузии на этом этапе в администрации США налицо. В этих условиях писать письма, в которых читается ревность и обида, не совсем адекватно. Такими письмами мало что можно реализовать, – считает аналитик. – Вряд ли это принесет политические плоды».

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправил в понедельник открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его обратить внимание на Грузии, отметив контакты американского и российского лидеров.

В послании, в частности, говорится, что Дональд Трамп уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой, что «вызывает сожаление» в грузинском обществе.

