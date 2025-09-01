Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
Эксперт усомнился в эффективности письма Трампу от «обиженной» Грузии
Обида Грузии на администрацию президента США Дональда Трампа за невнимание к ней по-человечески понятна, но открытое письмо грузинского президента Михаила Кавелашвили на этот счет может оказаться неэффективным, заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.
«Я не считаю подобные ходы на фоне сложной современной международной обстановки своевременными, – сказал он. – Дональд Трамп вмешивается в те или иные процессы с учетом личных интересов. Пока в этой его схеме места Грузии нет».
Аналитик не исключил, что послание из Грузии «может вызвать раздражение».
«Президент США хочет услышать что-то о том, что он заслуживает Нобелевскую премию мира. Или чтобы его назвали «папочкой». Это его стихия. Напоминаний Тбилиси о «плохих делах» байденовской администрации может быть недостаточно, чтобы Трамп не проигнонрировал это письмо. И тогда отсутствие реакции США может негативно сыграть на имидже грузинской правящей команды. То есть риск и высокие ставки могут не оправдаться», – сказал Петрэ Мамрадзе.
По его словам, «прежде, чем предъявлять претензии или громогласно высказывать обиду, а то и ревность американскому лидеру, нужно подготовить почву в Госдепе, в Белом доме, чтобы там объяснили президенту, важна ли Грузия геополитически».
«Сомневаюсь, что такая предварительная работа была проведена. В политике, в дипломатии лучше работать спокойно, аккуратно, – сказал Мамрадзе. – Да, по-человечески Грузии и ее правительству обидно. Думают, очевидно, так: мы изначально поддерживали Трампа, мы раньше него говорили о происках «глубинного государства», о финансировании USAID плохих процессов, а на нас не обратили внимание. Мы говорили о традиционных ценностях, о совпадениях в мировоззрениях, но нам не ответили. И что теперь, идти ва-банк?».
По его словам, «возможно, это намек США – если мы снова не станет вашими любимчиками, то здесь появятся другие глобальные игроки, к примеру, Китай».
«Просто надо лучше понимать Трампа, предлагать ему выгоду. Вот Азербайджан и Армения это сделали, сейчас он для них и для всех – великий миротворец. А что может предложить Грузия, это надо хорошо упаковать и преподнести», – сказал Петрэ Мамрадзе.
«Отсутствие интереса к Грузии на этом этапе в администрации США налицо. В этих условиях писать письма, в которых читается ревность и обида, не совсем адекватно. Такими письмами мало что можно реализовать, – считает аналитик. – Вряд ли это принесет политические плоды».
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправил в понедельник открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его обратить внимание на Грузии, отметив контакты американского и российского лидеров.
В послании, в частности, говорится, что Дональд Трамп уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой, что «вызывает сожаление» в грузинском обществе.
