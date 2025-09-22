Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.16 комментариев
Венгрия выступила против любых ограничений ЕС на нефть из России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности надежного энергоснабжения страны без российской нефти.
Он подчеркнул, что Будапешт выступает против любых санкций или ограничений Евросоюза на поставки нефти из России, передает ТАСС.
«Предельно ясно, что без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно. Мы не можем согласиться с какими-либо европейскими мерами, которые запретят или ограничат поставки нефти по трубопроводу «Дружба», это поставит под угрозу нашу энергетическую безопасность», – заявил министр.
Ранее Венгрия отказалась поддержать санкции ЕС против энергетических компаний России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на сессии МАГАТЭ заявил, что энергетическая безопасность государств не должна зависеть от политических решений или санкций.