    США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    Зрители «Интервидения» рассказали, почему этот конкурс лучше «Евровидения»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    21 сентября 2025, 02:05 • Новости дня

    Возгорание кровли девятиэтажного дома в Дербенте ликвидировано

    Tекст: Ирма Каплан

    Возгорание кровли девятиэтажного дома в Дербенте, откуда были эвакуированы 200 человек, ликвидирован, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

    «Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет», – сказано в посте.

    Ранее в ночь на воскресенье сообщалось, что из-за возгорания кровли девятиэтажного дома в Дербенте 200 жильцов были эвакуированы.

    20 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами

    Зеленский высказал Польше и Румынии идею совместной борьбы с дронами

    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    21 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    Представитель Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Первый канал

    Tекст: Ирма Каплан

    Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.

    «Победил Дык Фук, Вьетнам», – объявил Матвиенко во время подведения итогов.

    По словам члена жюри от России, композитора и продюсера, народного артиста России Игоря Матвиенко, выступление артиста из Вьетнама стало на конкурсе «образцово-показательным».

    «Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Матвиенко добавил, что в жюри «Интервидения» было очень сложно оценивать участников.

    «Я много раз сидел в жюри, но здесь сегодня мне было очень сложно. Очень сильные и интересные участники», – признался член жюри от России.

    Артист Дык Фук из Вьетнама набрал по итогам конкурса 422 балла. Киргизия на втором месте с 373 баллами, Катар на третьем – с 369 баллами.

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    Также стало известно, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    20 сентября 2025, 10:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область более 160 беспилотниками за сутки

    В Белгородской области сбили свыше 70 вражеских дронов

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массовых атак беспилотников и обстрелов в Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, зафиксированы жертвы и пострадавшие.

    По разным районам региона ВСУ применили 161 беспилотник и провели 54 обстрела. Под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский районы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Белгородский район атаковали 13 дронов, десять из них сбиты. В результате повреждены автомобили и частные дома, в одном случае произошел пожар. В Борисовском районе зафиксировано пять атак дронами, три из которых были сбиты, ранены два бойца «Орлана». Валуйский округ подвергся восьми ударам БПЛА, большинство которых были подавлены, серьезных последствий не зафиксировано.

    В Волоконовском районе два FPV-дрона повредили хозпостройку и два частных дома. Грайворонский округ подвергся шести обстрелам и 18 атакам дронами, два из которых сбиты. В результате повреждены социальные объекты и транспорт, один автомобиль сгорел.

    В Краснояружском районе зафиксированы пять обстрелов и 61 атака дронами, 15 из которых сбили. В результате погиб мужчина, трое человек получили ранения, повреждены коммерческие объекты, хозпостройки и транспорт.

    Ракитянский район атаковали пять дронов, один был сбит, ранена женщина, повреждены автомобили и тепловоз. В Старооскольском округе ПВО сбила три беспилотника, последствий нет. По Шебекинскому округу выпущено три боеприпаса и нанесено 49 ударов дронами, большая часть была сбита, пострадали предприятия, дома и транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Белгородской области объяснил, почему дроны не сбивают у границы.

    ВСУ за сутки на 19 сентября атаковали регион более чем 100 БПЛА. В результате пострадали мирные жители.

    21 сентября 2025, 00:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    Саудовская Аравия примет конкурс «Интервидение» в 2026 году
    @ Natalya Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщил ведущий конкурса от России певец Алексей Воробьев.

    «Мы рады сообщить о том, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году», – сказал Воробьев.

    Об этом стало известно после того, как все страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу «Интервидение».

    Итогом выступления участников стало попурри из русских песен: хор исполнил тему из песен «Подмосковные вечера» и «Конь» группы «Любэ», ведущие конкурса Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина спели «Эхо любви», Татьяна Куртукова – мотив своего хита «Матушка», а Клава Кока – «Трава у дома». елагея исполнила песню «Течет река Волга», а Александр Маршал вместе со всеми артистами исполнил строки из песни Басты «Сансара».

    Напомним, финал конкурса «Интервидение» стартовал в субботу в Москве на «Live Арене». Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступил на «Интервидении» под девятым номером и Shaman попросил жюри не оценивать его выступление.

    До этого президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений. А глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия как организатор музыкального конкурса «Интервидение» не стремится к достижению политического эффекта.

    20 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    В Херсонской области три человека пострадали после удара дрона по автомобилю

    В Херсонской области три человека пострадали после удара БПЛА по машине

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара FPV-дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке три пенсионера получили осколочные ранения, двое госпитализированы.

    Два пострадавших доставлены в Скадовскую центральную районную больницу, третьему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

    Кроме того, за последние сутки противник обстрелял несколько населенных пунктов региона. Под удар попали Алешки, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка и Солонцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо обвинил власти Украины и Запад в создании риска ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. МАГАТЭ сообщило о получении сведений о новых артиллерийских обстрелах в районе станции.

    20 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Посол Мексики восхитился безопасностью и общественным транспортом в Москве

    Посол Мексики рассказал о поездках на электричке по Подмосковью

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    «Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», – поделился дипломат с РБК.

    Он сообщил, что жизнь в Москве ему кажется привлекательной благодаря культурным проектам, безопасности и удобному общественному транспорту.

    Эдуардо Вильегас Мехиас упомянул, что неоднократно посещал Оренбург, Екатеринбург и Саратов.

    «Так что я не ограничен знакомством только со столичной витриной. Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет», – добавил посол.

    Господин Мехиас  признал, что незнание языка может затруднить туристам пребывание в России, однако он изучает русский и может немного объясняться.

    Посол подчеркнул, что дружественные отношения между Мексикой и Россией способствуют активному политическому взаимодействию и расширяют диалог на разных уровнях.

    По его словам, продвижение мексиканской культуры через конференции и выставки помогает россиянам узнать о стране больше, чем стереотипы о текиле и марьячи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос, который прибыл в Москву на открытие Московской международной недели кино, посетовал на незнание американцами России и назвал кино связующим звеном.

    21 сентября 2025, 00:17 • Новости дня
    Сенатор Епифанова объяснила штрафы сдающим квартиры арендодателям

    Tекст: Ирма Каплан

    Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой и возможными штрафами, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

    В 2025 году около половины российских владельцев квартир, сдающих их в аренду, могут получить штрафы за неуплату налогов. Она пояснила, что контроль ФНС усилился: налоговая инспекция стала анализировать банковские переводы, сверять данные с Росреестром, отслеживать объявления о сдаче жилья и учитывать обращения граждан.

    «Властям на местах следует максимально помогать арендодателям выходить из полутеневого сектора аренды жилья, создавая удобные условия для легализации доходов и снижая страх людей перед наказаниями», – заявила Епифанова «Газете.Ru».

    По ее словам, штрафы за неуплату налогов могут достигать 40% от суммы долга. В редких случаях при умышленном уклонении от уплаты налогов с дохода более 2,7 млн рублей за три года возможно уголовное преследование.

    Арбитражный управляющий отметила, что такие меры в основном касаются профессиональных арендодателей и частных инвесторов, владеющих несколькими квартирами, особенно в столичных городах.

    Сенатор выразила уверенность, что подавляющее большинство обычных граждан не столкнется с уголовной ответственностью и призвала власти создавать условия для легализации доходов от аренды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова, комментируя вступивший в силу запрет дачникам заниматься бизнесом на своем участке, пояснила, что сдавать дачные дома в аренду посуточно или на длительный срок в частном порядке по-прежнему не запрещено.

    Проживание в неприватизированной квартире

    ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.


    20 сентября 2025, 22:17 • Новости дня
    Балицкий упрекнул МАГАТЭ в «сухих отчетах» о радиационном фоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после очередных атак дронами ВСУ на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) высказался о миссии экспертов МАГАТЭ, которых в очередной раз спасали от ударов дронами, но все, что они могут заявить – только уровень радиационной опасности на объекте.

    «А где же МАГАТЭ? Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС, во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли – их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме», – отметил Балицкий в Telegram-канале.

    Глава Запорожской области недоумевает, почему нет решительного осуждения, нет призыва «Прекратите обстреливать ЗАЭС!»

    «Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей?» – недоумевает он.

    Балицкий отметил, что двойные стандарты стали нормой, поэтому «можно бомбить атомную станцию и оставаться «жертвой» в глазах Запада».

    «Когда можно игнорировать военные преступления только потому, что они совершаются «нужной» стороной. Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель. Мы будем продолжать работать, восстанавливать разрушенное, говорить правду и защищать станцию и весь мир от заигрываний с ядерной безопасностью», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на территории вблизи топливных складов Запорожской АЭС вспыхнул пожар после артиллерийского обстрела. Глава Запорожской области Балицкий на прошлой неделе сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС. В субботу, 20 сентября, Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы.

    20 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Полицейские в Раменском задержали подростка после стрельбы во время драки

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером субботы на парковке в Раменском произошел конфликт между молодыми людьми, один из которых применил сигнальный пистолет, рассказали в Telegram-канале Подмосковной полиции.

    «В Дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета», – рассказали полицейские.

    Они уточнили, что конфликтующие скрылись с места происшествия и за медицинской помощью никто пока не обращался.

    «Один из участников инцидента был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 15-летний житель города Москвы», – добавили в полиции.

    По факту произошедшего проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников, отметили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе в результате инцидента на пляже в Дзержинском ранения получил один из спасателей, пострадавший был госпитализирован после поножовщины.


    20 сентября 2025, 23:08 • Новости дня
    Всероссийскую премию «Поступок» имени Сергея Пускепалиса вручили в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Шесть человек стали лауреатами всероссийской премии «Поступок» имени заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса за большой вклад в укрепление русской культуры на Донбассе и Новороссии.

    Победители премии получили статуэтки в виде взлетающего журавля на торжественной церемонии в московском театре «Мастерская Петра Фоменко», передает ТАСС. Ими стали экс-защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин, народный артист России Валерий Баринов, глава филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Белгородской области Анна Кочерова, гендиректор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра, директор общеобразовательной школы №5 города Токмак Запорожской области Оксана Бухольцева и певец Алексей Поддубный «Джанго».

    Лауреатов выбрали из 16 кандидатов, список которых предварительно был опубликован на сайте премии.

    Перед началом церемонии статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в видеообращении заявила: «Сегодня мы отмечаем настоящих героев нашего времени, людей, чьи поступки служат примером для всех нас. Ваши мысли, идеи, важный вклад в сохранение и развитие культурного хода России, поддержку традиционных ценностей, объединение регионов. Ваши инициативы вдохновляют и дают надежду на светлое будущее. Вместе мы сильнее».

    Кроме того, в третью годовщину гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса в сквере перед Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром имени Бровуна был открыт памятник в его честь, а сквер был назвал его именем еще в 2022 году, сообщило Донецкое агентство новостей.

    На памятнике рядом с барельефом расположена цитата артиста: «Если не можешь изменить обстоятельства  – перестройся, но никогда не прогибайся. Из минусов всегда делай плюсы, из недостатков  – достоинства».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис  скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно.

    20 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    Россияне выиграли семь золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо

    Tекст: Ирма Каплан

    Россияне выиграли семь золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо, который проходит в Душанбе 20-21 сентября.

    Российские спортсмены по итогам первого дня турнира по самбо в Душанбе, который проходит на базе Спортивного комплекса Таджикского национального университета, завоевали семь золотых медалей.

    Российские самбисты Руслан Абдулмеджинов, Владислав Панов, Денис Баканов, Аслан Джиоев, Яна Полякова, Яна Козырева и Анжела Гаспарян взяли золото в своих весовых категориях. Всего разыгрывались медали в 28 весовых категориях.

    «Первый день Кубка мира в Душанбе стал для нашей сборной очень успешным. Мы завоевали семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Это убедительное подтверждение высокого уровня российского самбо и огромного труда наших спортсменов и тренеров», – заявил президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев.

    Он добавил, что у ребят есть все шансы на новые победы в течение второго дня соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация международного самбо (FIAS) допустила  российскую самбистку Анну Посылкину к соревнованиям. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что этот шаг приблизил самбо к включению в программу Паралимпийских игр.

    21 сентября 2025, 00:53 • Новости дня
    Двести жильцов девятиэтажки были эвакуированы из-за пожара в Дербенте

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за возгорания кровли девятиэтажного дома в Дербенте 200 жильцов были эвакуированы, сообщил Telegram-канал ГУ МЧС Дагестана.

    «По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли девятиэтажного многоквартирного дома в городе Дербенте. Эвакуировано 200 жильцов», – сказано в посте.

    В ведомстве уточнили, что пожар локализован, пожарные продолжают тушение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожар, произошедший в жилом доме в Иванове, вызвал частичное обрушение кровли. В трехэтажном жилом доме в Иванове  произошел крупный пожар, были эвакуированы 45 человек.

    20 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    Работа сайта аэропорта Пулково восстановлена

    Tекст: Ирма Каплан

    Интернет-ресурс петербургской воздушной гавани Пулково после атаки восстановлен и работает в штатном режиме, сообщил Telegram-канал аэропорта.

    «Сайт аэропорта Пулково снова доступен!» – сказано в посте.

    Утром 19 сентября сообщалось, что сайт аэропорта взломали, его работа ограничена. Специалисты занялись восстановительными работами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «КрасАвиа» сообщила, что в ее сервисах наблюдаются перебои, пассажирам рекомендовали отслеживать актуальную информацию о рейсах на табло аэропортов.

    21 сентября 2025, 00:40 • Новости дня
    Всемирный день русского единения и День благодарности отмечается 21 сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    В преддверии дня осеннего равноденствия в России и мире отмечаются десятки исторических дат, профессиональных и шуточных торжеств, с которыми можно заглянуть в гости к тем, с кем давно не виделись, но очень бы хотелось.

    В русской истории 21 сентября совместило в себе несколько знаковых праздников: Всемирный день Русского единения, день исторической победы на Куликовом поле в 1380 году, Рождество Пресвятой Богородицы и день основания Великого Новгорода.

    Всемирный день русского единения символизирует сплоченность и единство русского народа. Празднуется с 2010 года по инициативе Русского объединительного союза соотечественников (РОСС) в Киргизии. Осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».

    Идею нового праздника 25 ноября 2009 года представили на II Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке». Задача праздника – поддержка и популяризация русской культуры и языка, укрепление единства русского народа.

    Кроме того, в этот день отмечается зарождение русской государственности, который связан с приглашением враждовавших славян на царство в 862 году Рюрика.

    Еще в третье воскресенье сентября отмечается в России День работников леса (День лесника) – профессиональный праздник тех, чья работа связала с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. Профпраздник установлен еще 13 августа 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, а в 1980-м году была установлена дата – третье воскресенье сентября.

    Международный день мира отмечается 21 сентября с 2002 года. Учрежден он был  на 36-й сессии Генассамблеи ООН и должен был отмечаться в третий вторник сентября, день открытия ежегодной сессии ГА ООН.

    «Международный день мира был учрежден ГА ООН в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, ГА единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и день прекращения огня», – напомнили в ООН.

    Есть версия, что отмечаемый сегодня Всемирный день благодарности решили учредить в 1965 году жители общины мормонов из штата Гавайи. Они попытались возвести в ранг торжества ощущение признательности высшим силам и повторять это ежегодно.

    При этом в США 21 сентября празднуют День чая со специями, на Мальте – День независимости, в Таиланде – День рыболовства, в Бразилии – День посадки деревьев, в Гане – День волонтера, в Аргентине – День студента.

    А пирог для именинников сегодня положен Егopу, Мapии, Ивaну, Гeopгию и Яну.

    21 сентября 2025, 01:53 • Новости дня
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о трех пакетах санкций в отношении физических и юридических лиц России, указы о них опубликованы на сайте президента Украины.

    Всего в списках подсанкционных указаны 66 физических лиц и 13 компаний, против которых применено блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских госнаград, передает ТАСС.

    В этот раз Зеленский поместил в списки главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул и внука первого президента Франции генерала Шарля де Голля Пьера. Кроме Гуцул в санкционном списке упомянуты еще 10 молдавских политиков.

    Среди россиян подсанкционными стали глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, первый замглавы МВД Андрей Кикоть, директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство. Также он заявил о намерении переехать в Москву ради сохранения семейных и традиционных ценностей для своих детей.

