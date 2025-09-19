АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях

Tекст: Антон Антонов

«Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 км », – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы флота, «все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями». Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация флота, передает ТАСС.

Боевые упражнения проходили в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Учения были направлены на отработку охраны и обороны морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

Командно-штабные учения Тихоокеанского флота стали итоговым мероприятием летнего периода боевой подготовки. В них участвовали более десяти кораблей и катеров, авиация, несколько атомных подводных лодок и расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км во время учений в Тихом океане.