Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Зурабишвили признала потерю Западом влияния в Грузии
Зурабишвили: Запад теряет влияние в Грузии
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что Запад теряет влияние в республике.
В интервью Foreign Policy Зурабишвили заявила, что в регионе всегда существовал «очевидный интерес, связанный с попытками Запада освободить Центральную Азию от влияния России и Китая», передает РИА «Новости».
«Дело в том, что в этом регионе был явный интерес, который является ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая», – сказала она.
Зурабишвили также подчеркнула, что выделение средств Грузии Западом не ограничивалось исключительно благосклонностью к грузинскому народу, а имело корыстную подоплеку. По ее словам, «дело было не только в симпатии к грузинам».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Грузию начинает воротить от НАТО.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял о радикальном падении доверия к Евросоюзу.