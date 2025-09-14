Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.9 комментариев
«Северяне» сообщили, как власти заманивают жителей Сумской области в оборону
Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как украинские власти Сумской области заманивают жителей вступать в ряды ВСУ, НГУ (Нацгвардия) и ГПСУ (погранслужба).
«Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, НГУ и ГПСУ. Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тыс. гривен (61,3 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщили бойцы в неофициальном канале группировки «Северный ветер».
Они уточнили, что бои по всей линии фронта на Сумском направлении идут тяжелые, так как противник перебрасывает новые резервы из тыла и недоучившихся мобилизованных из учебных центров.
На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья при поддержке авиации ВКС России «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу близ Синельниково штурмовики продвинулись на 250 м и заняли два опорных пункта ВСУ, добавили бойцы.
На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах, общее продвижение составило до 500 м, двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.
