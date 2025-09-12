Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

Tекст: Алексей Дегтярев

Артистку внесли в список «Миротворца» из-за ее участия в новогодней телепередаче «Голубой огонек» в 2024 году, передает Ura.ru.

Ее имя появилось на сайте 11 сентября. Авторы сайта обвиняют россиянку в «пропаганде конфликта» и поддержке ВС России, а также в действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, ее считают причастной к преступлениям против граждан Украины.

При этом на странице Макеевой в «Миротворце» ошибочно указана фамилия «Макарова».

Ранее в «Миротворце» публиковали данные о пятилетнем российском мальчике, который якобы пересек украинскую государственную границу.

Также в него внесли российского певца Михаила Шуфутинского.