Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»
На экстремистском украинском сайте «Миротворец» появилась запись о певице Татьяне Макеевой, исполнившей песню «Матушка Земля».
Артистку внесли в список «Миротворца» из-за ее участия в новогодней телепередаче «Голубой огонек» в 2024 году, передает Ura.ru.
Ее имя появилось на сайте 11 сентября. Авторы сайта обвиняют россиянку в «пропаганде конфликта» и поддержке ВС России, а также в действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, ее считают причастной к преступлениям против граждан Украины.
При этом на странице Макеевой в «Миротворце» ошибочно указана фамилия «Макарова».
Ранее в «Миротворце» публиковали данные о пятилетнем российском мальчике, который якобы пересек украинскую государственную границу.
Также в него внесли российского певца Михаила Шуфутинского.