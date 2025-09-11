Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля
Лавров сообщил о риске эскалации на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по Дохе
Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность действиями Израиля против столицы Катара, отметив угрозу усиления нестабильности и нарушения международного права.
Израильские удары по Дохе ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ заявил, что эти действия воспринимаются как грубое нарушение международного права, в первую очередь Устава ООН, и посягательство на суверенитет независимого государства.
Министр подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за того, что Катар является ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.
Лавров заявил: «Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа. Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства».
По мнению Лаврова, удары Израиля демонстрируют отсутствие стремления к окончанию гуманитарной катастрофы в Газе и ставят под угрозу возможность мирного урегулирования.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в том, что они «предоставляют убежище террористам» после удара по Дохе.
Катар осудил заявления Нетаньяху, назвав их попыткой оправдать удары по Катару и пригрозив привлечь его к ответственности.
Лавров выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе в разговоре с министром иностранных дел Катара.