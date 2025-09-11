Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля

Лавров сообщил о риске эскалации на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по Дохе

Tекст: Елизавета Шишкова

Израильские удары по Дохе ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ заявил, что эти действия воспринимаются как грубое нарушение международного права, в первую очередь Устава ООН, и посягательство на суверенитет независимого государства.

Министр подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за того, что Катар является ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

Лавров заявил: «Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа. Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства».

По мнению Лаврова, удары Израиля демонстрируют отсутствие стремления к окончанию гуманитарной катастрофы в Газе и ставят под угрозу возможность мирного урегулирования.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в том, что они «предоставляют убежище террористам» после удара по Дохе.

Катар осудил заявления Нетаньяху, назвав их попыткой оправдать удары по Катару и пригрозив привлечь его к ответственности.

Лавров выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе в разговоре с министром иностранных дел Катара.