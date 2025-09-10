Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.0 комментариев
Лавров в разговоре с премьером Катара Аль Тани осудил израильский удар по Дохе
В ходе телефонного разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе, сообщает МИД России.
Лавров передал искренние соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим катарским гражданам, сообщается на сайте МИД России.
Российская сторона решительно осудила действия Израиля как грубое нарушение международного права и недопустимое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Катара. Лавров отметил серьезную опасность израильского удара для стабильности на Ближнем Востоке.
Мухаммед Аль Тани выразил благодарность России за принципиальную поддержку суверенитета и независимости Катара. Стороны договорились продолжать тесную координацию, в том числе на срочном заседании СБ ООН, которое пройдет 11 сентября по инициативе Катара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС на обсуждение американской инициативы о прекращении огня в Секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.