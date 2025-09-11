Катар назвал безумными заявления Нетаньяху и пригрозил ответственностью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство иностранных дел Катара выступило с резким заявлением в социальной сети Х, передает РИА «Новости». В нем страна охарактеризовала как безумные слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Катар якобы укрывает террористов, чтобы оправдать удары по катарской территории.

В заявлении подчеркивается: «Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны».

Ранее Нетаньяху объяснил авиаудары по жилому району в столице Катара наличием там делегации ХАМАС, которая обсуждала последнее предложение США по прекращению огня в секторе Газа. Он сравнил действия Израиля с американской операцией в Афганистане после событий 11 сентября 2001 года. Премьер Израиля также обвинил Катар в поддержке и укрывательстве ХАМАС.

МИД Катара напомнил, что переговоры с ХАМАС о прекращении войны в секторе Газа велись официально и открыто, при международной поддержке и в присутствии делегаций США и Израиля. В ведомстве добавили, что офис политбюро ХАМАС в Дохе был открыт по просьбе Вашингтона. В заявлении МИД также отмечается: «Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа выразили недовольство после удара Израиля по Катару. Премьер Катара призвал международное сообщество обуздать Израиль и заявил о праве эмирата на ответные действия. Дональд Трамп заверил, что подобный удар по Дохе больше не повторится.