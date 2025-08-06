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    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    8 комментариев
    6 августа 2025, 14:49 • Новости дня

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57

    Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российский Су-57 почти невидим для украинской ПВО, а внедрение ИИ позволит использовать его с несколькими БПЛА «Охотник», что кратно увеличит ударную мощь группы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Западе и в ВСУ пожаловались на рост использования Россией истребителей пятого поколения в зоне СВО.

    «Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.

    «Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт

    «Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.

    «Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.

    При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.

    Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.

    Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    5 августа 2025, 21:45 • Новости дня
    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе

    МИД: Слухи о размещении оружия России на Кубе являются частным мнением экспертов

    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о якобы возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле основана на личных оценках экспертов, заявил МИД России.

    «Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

    Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества относятся к компетенции Минобороны. Дипломат добавила, что Россия руководствуется международными обязательствами и двусторонними договоренностями.

    Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России.

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    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    6 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.

    Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.

    После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.

    На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.

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    6 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.

    Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    5 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей

    Омбудсмен Мишонова предложила штрафовать родителей за матерящихся подростков

    Омбудсмен предложила штрафовать родителей за матерящихся детей
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков, использующих нецензурную брань, и их родителей.

    Мишонова отметила, что российское законодательство уже предусматривает ответственность за ненормативную лексику в общественных местах, однако такие случаи сложно фиксировать и доказывать, передает «Газета.Ru».

    Она подчеркнула, что в Казахстане подобная практика уже существует: там штрафы налагаются на подростков старше 16 лет и на родителей детей в возрасте от 14 до 16 лет. «Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с одиннадцати лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», – заявила Мишонова.

    По словам уполномоченного по правам ребенка, отношение к нецензурной лексике среди подростков и в обществе стало менее строгое, а дети зачастую не стесняются использовать грубые выражения. Мишонова пояснила, что даже слова, не признанные официально нецензурными, засоряют язык, а использование таких выражений «питает энергию дьявола».

    Сейчас в России, согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за нецензурную брань в общественных местах наступает с 16 лет. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

    Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.

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    6 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Новоселовке Днепропетровской области
    ВСУ бежали с позиций в Новоселовке Днепропетровской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения покинули населенный пункт Новоселовка, который считается важным логистическим центром региона, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска начали отступление с позиций в селе Новоселовка на территории Днепропетровской области, передает ТАСС. Информацию об отступлении подтвердили представители российских силовых структур.

    В силовых структурах уточнили: «Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области». Важно отметить, что Новоселовка является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. Это может сказаться на дальнейшем снабжении украинских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Российские подразделения выбили украинские войска из населенного пункта Ялта на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области.

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    5 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваевав

    На территории ЛНР служебный автомобиль водоканала подвергся атаке украинским беспилотником, в результате погибли четыре сотрудника предприятия.

    Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» в Луганской народной республике погибли в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, «погибли четыре человека: мужчины 1975, 1963 и 1983 годов рождения». Еще двое работников предприятия, мужчины 1965 и 1963 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Сватово.

    Ранее два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Брянске. А в Севастополе объявлена эвакуация людей с пляжа в  после падения БПЛА.

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    5 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Трамп заявил о влиянии снижения цен на нефть на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Дональд Трамп считает, что дальнейшее падение мировых цен на нефть способно оказать серьезное экономическое давление на Россию, сообщает РИА «Новости». По его словам, снижение стоимости нефти на десять долларов за баррель вынудит президента России Владимира Путина пересмотреть действия в отношении спецоперации на Украине.

    Трамп заявил: «Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина – ред.) не останется выбора». По его мнению, экономика России якобы испытывает трудности из-за текущих цен на энергоресурсы, а дальнейшее падение доходов от экспорта нефти может стать важным фактором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не считает законными угрозы США по отношению к Индии из-за импорта российской нефти. Давление Вашингтона не вынудило Нью-Дели отказаться от выгодного импорта российской нефти или ослабить партнерство с Москвой.

    Власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии для ограничения поступлений России от экспорта нефти. Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на прогнозах профицита на рынке к концу года.

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    5 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    Трамп запланировал ввести санкции против «теневого флота» России

    FT: Трамп рассматривает новые санкции против «теневого флота» России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничений против танкеров, связанных с Россией, пишет Financial Times (FT).

    По информации источников FT, решение о возможных санкциях будет принято после возвращения спецпосланника Стива Уиткоффа из Москвы, передает РИА «Новости». Итог переговоров с российской стороной определит последующие шаги Вашингтона, говорится в материале.

    «Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф... Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость», – приводит издание слова источника.

    Эксперты, опрошенные FT, отмечают, что меры могут включать ужесточение уже действующих санкций и возможное присоединение к европейскому потолку цен на российскую нефть, который запланирован к введению в начале сентября.

    Ранее США анонсировали введение санкций против импортеров российской нефти.

    В июле Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть.

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    5 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Швеция направила средства на покупку оружия для Украины

    Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

    Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.

    С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.

    Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.

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    5 августа 2025, 20:03 • Новости дня
    Назван срок начала снижения лимита на легионеров в российском футболе

    Минспорт: Новый лимит на легионеров в российском футболе введут с сезона-2026/27

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство спорта планирует начать поэтапное уменьшение числа легионеров в заявках и на поле российских футбольных клубов, чтобы облегчить планирование для команд.

    Министерство спорта России начнет поэтапное введение новых ограничений на количество легионеров в отечественном футболе с сезона-2026/27, передает ТАСС. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что соответствующий приказ будет подписан в 2025 году, чтобы российские клубы могли заранее подготовиться к изменениям.

    Дегтярев отметил: «Оптимальным видим таргет "пять на поле, десять в заявке", обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем, но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование, этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем – плавно».

    На данный момент в Российской премьер-лиге действует ограничение – не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми на поле одновременно. Футболисты из стран ЕАЭС не считаются легионерами. По данным Российского футбольного союза, представители ЕАЭС составляют 26% от общего числа игроков, а легионеры – 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Жуков выразил обеспокоенность большим числом иностранных игроков в РПЛ и поддержал инициативу по введению ограничений на их количество.

    Легионеры становятся россиянами ради более выгодной ставки налогообложения. Эти налоги остаются в стране и приносят пользу экономике. Даже если легионеры впоследствии уезжают жить на историческую родину, они с теплотой отзываются о России, что способствует развитию мягкой силы.

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    5 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за ограничения движения

    Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о возможных ограничениях дорожного движения в центре города в среду и призвал передвигаться на метро.

    «Завтра в центре возможны локальные ограничения движения. Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.

    В ведомстве подчеркнули, что на дорожное движение могут повлиять мелкие дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы. Водителей просят не пользоваться телефоном за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

    В июле на МКАД из-за аварии образовалась пробка длиной в три километра.

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    5 августа 2025, 16:57 • Новости дня
    Матвиенко назвала приговор Гуцул политической репрессией
    Матвиенко назвала приговор Гуцул политической репрессией
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила приговор, вынесенный главе Гагаузии Евгении Гуцул, назвав действия Кишинева актом политических репрессий.

    В своем Telegram-канале Матвиенко написала, что действия кишиневских властей под руководством Майи Санду – это не только «чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика», но и проявление «звериной средневековой сущности конкретных людей, на которых сделал ставку Запад».

    Она заявила, что власти Молдавии приняли решение не только осложнить политическую судьбу Гуцул, но и посадить в тюрьму женщину, у которой есть двое несовершеннолетних детей. Она подчеркнула, что подобные действия поддержаны Европой и назвала произошедшее «несмываемым позором» для Брюсселя и для строящейся антинародной власти в Кишиневе.

    Матвиенко отметила, что это пример жестокости и бездушия со стороны так называемой евродемократии в достижении своих целей. Она также призвала вынести вопрос о прекращении «издевательства» над Гуцул на международные площадки и призвала правозащитные организации доказать свою способность защищать права людей.

    Напомним, Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд Кишинева конфисковал ее имущество.

    Спикер российского МИД Мария Захарова назвала режим Санду бедой для Молдавии из-за приговора Гуцул, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул стал образцом политического давления в Молдавии.

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    6 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Офицер ВСУ Кукарин сбежал из части ради убежища в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.

    Офицер ВСУ Илья Кукарин рассказал в беседе с ТАСС, что с самого начала службы планировал сбежать из части и сдаться, чтобы получить убежище в России. Он подчеркнул: «Получить военно-политическое убежище. Я же для этого сюда и пришел».

    Кукарин объяснил, что благодаря офицерскому статусу и доверию сослуживцев ему удалось организовать побег. Свои намерения он не раскрывал даже родственникам, чтобы уберечь их от возможных вопросов со стороны военных комиссаров.

    По словам украинского военного, он решил сбежать, поскольку не хотел продолжать службу в армии. Чтобы попасть в Россию, ему пришлось скрываться от беспилотников, переплывать реку и преодолевать границу на Сумщине, где его задержали российские военные.

    Кукарин сообщил, что намерен остаться в России и работать по любой доступной специальности, если сможет получить убежище.

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