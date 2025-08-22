Лукашенко рассказал о шутке во время телефонного разговора с Трампом

Tекст: Елизавета Шишкова

Новые подробности телефонного разговора Александра Лукашенко с Дональдом Трампом раскрыл сам белорусский лидер журналистам, передает БелТА.

По его словам, связь прервалась вскоре после начала беседы, и Трамп вскоре перезвонил снова. Лукашенко с юмором отметил: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор». С этой шутки, по словам президента, начался второй этап диалога.

Лукашенко также прокомментировал итоги переговоров между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. Президент Белоруссии считает ошибочным мнение, что Трамп проиграл эти переговоры, так как он выступал лишь посредником. Лукашенко подчеркнул, что определенные договоренности на такой встрече невозможны, поскольку участвовала только одна сторона конфликта, а Трамп стремился узнать позицию России.

Президент Белоруссии отметил, что Путин мог бы внести конкретику, но предпочел дипломатичный подход. «Но Трамп меня удивил, – отметил Лукашенко, – он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям».

Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги переговоров с Дональдом Трампом, а также шаги по урегулированию украинского кризиса.

Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.

Сам Дональд Трамп рассказал, что во время телефонных переговоров с Лукашенко обсуждалась тема освобождения 1,3 тыс. заключенных.