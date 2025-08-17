Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.6 комментариев
Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Воронежу
Губернатор Гусев заявил об уничтожении украинского БПЛА на подлете к Воронежу
В районе Воронежа средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО на подлете к Воронежу, сообщается в Telegram-канале Гусева.
Губернатор региона сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее российские средства ПВО уничтожили в ночь на воскресенье 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны.
Несколько поездов были задержаны из-за повреждения линии электропередачи обломками сбытого дрона на железнодорожной станции в Воронежской области.
Минобороны утром в субботу сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских беспилотников различных типов в нескольких российских регионах и над Азовским морем.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о закрытии крупных торговых центров и рынков, а также о переходе работы бюджетников на удаленку из-за атаки беспилотников.