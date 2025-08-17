Гладков сообщил о закрытии ТЦ и рынков Белгорода в воскресенье

Торговые центры и рынки Белгорода приостановили работу из-за атак дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничительные меры, связанные с обострением ситуации и атаками беспилотников, продолжат действовать в Белгороде, передает РИА «Новости». Как сообщил Гладков, в воскресенье крупные торговые центры и большие рынки города не откроются. Также не будут работать аттракционы в городских парках.

Гладков сообщил, что все бюджетные учреждения в подчинении правительства Белгородской области на следующий день перейдут на максимально дистанционный режим работы. Этот порядок распространяется на организации и предприятия, находящиеся в структуре муниципального образования «город Белгород».

Глава региона обратился к представителям федеральных и частных структур с просьбой, по возможности, оставить сотрудников на дистанционном режиме работы в связи с текущей ситуацией. Решение о режиме функционирования торговых учреждений на последующие дни будет принято дополнительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за ночь уничтожили 46 дронов ВСУ над восемью регионами России. Системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Белгородской областью.