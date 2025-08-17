Силы ПВО за ночь уничтожили над восемью регионами России 46 дронов ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 16 беспилотников были ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской. Еще девять дронов сбиты над Воронежской областью, три – над Брянской, по одному БПЛА уничтожены над территориями Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны утром субботу сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских БПЛА различного типа в нескольких российских регионах и над Азовским морем.

Кроме того, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.

Вечером субботы российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России за 30 минут.

