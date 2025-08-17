Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.6 комментариев
Силы ПВО за ночь уничтожили над восемью регионами России 46 дронов ВСУ
Российские средства ПВО в ночь на воскресенье уничтожили над восемью регионами страны 46 украинских беспилотников, сообщило в Telegram-канале Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 16 беспилотников были ликвидированы над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской. Еще девять дронов сбиты над Воронежской областью, три – над Брянской, по одному БПЛА уничтожены над территориями Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны утром субботу сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских БПЛА различного типа в нескольких российских регионах и над Азовским морем.
Кроме того, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.
Вечером субботы российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России за 30 минут.