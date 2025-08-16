Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов ВСУ над регионами страны
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России за 30 минут вечером субботу, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
«С 22.20 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что два беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области, по одному дрону сбито над Курской и Орловской областями. Над Брянской областью воздушные цели еще наблюдаются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны утром субботу сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских БПЛА различного типа в нескольких российских регионах и над Азовским морем.
Кроме того, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.