Поезда задержаны из-за повреждения ЛЭП дроном на ж/д станции в Воронежской области

Поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на ЛЭП ж/д станции в Воронежской области
Несколько поездов задержаны из-за повреждения линии электропередачи обломками сбытого дрона на железнодорожной станции в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи», – сказано в посте.
Гусев добавил, что, по предварительной информации, в одном из муниципалитетов монтер пути железнодорожной станции ранен обломками дрона и доставлен в районную больницу.
Губернатор уточнил, что над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены около пяти БПЛА.
Около трех часов в ночь на воскресенье губернатор Воронежской области Гусев сообщал о том, что в Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.