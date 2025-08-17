Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Силы ПВО отразили атаку дронов на Воронежскую область
Около трех часов в ночь на воскресенье губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале о том, что в Острогожском и Лискинском районах объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», – сообщил он в посте.
По словам Гусева, предварительные данные показали, что пострадавших нет.
«В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома», – уточнил он.
В 3.10 губернатор региона сообщил об опасности атаки дронов в Воронеже.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа, четыре дрона ликвидировали над Воронежской областью.