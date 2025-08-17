Силы ПВО отразили атаку дронов на Воронежскую область

Tекст: Ирма Каплан

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», – сообщил он в посте.

По словам Гусева, предварительные данные показали, что пострадавших нет.

«В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома», – уточнил он.

В 3.10 губернатор региона сообщил об опасности атаки дронов в Воронеже.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа, четыре дрона ликвидировали над Воронежской областью.