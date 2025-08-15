Журналист Пискунов рассказал о суровом аляскинском меню для СМИ

Tекст: Ирма Каплан

Корреспондент RT Егор Пискунов в своем Telegram-канале раскрыл новые подробности обихода представителей российской прессы, размещенных на стадионе на Аляске.

Пискунов поделился, что в импровизированном палаточном городке ему удалось поспать часа три перед днем переговоров. Организаторы все-таки выключили свет внутри стадиона, но остался довольно громкий гул вытяжки, который спросонья навел журналиста на мысль, что он находится в каком-то рефрижераторе.

В рефрижераторе он не находился, а поутру его и коллег ждал суровый и аскетичный завтрак.

«Очень порадовал завтрак: чан с воздухом, немножко фруктиков и вчерашний салат с тунцом, который стоит тут со вчерашнего дня», – иронично заметил Пискунов на видео.

В районе 17 часов мск (18 Анкоридж) журналист сделал еще одну запись.

«Кажется, нас тестируют на выносливость! Еще можно добавить, что в общественном душе нашего теперь уже домашнего стадиона горячая вода сегодня так и не пошла», – написал он.

Через полчаса Пискунов сообщил, что американские военные везут журналистов на базу Эльмендорф Ричардсон, где будет проходить встреча двух президентов, отметив, что представители СМИ России побывают там впервые.

Он добавил, что журналистов, которые будут освещать встречу Путина и Трампа, досматривают в актовом зале на военной базе в Анкоридже.

Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, часть российских и американских делегаций разместилась в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиниц. Кроме того, секретная служба США столкнулась с логистическими трудностями и нехваткой сотрудников при подготовке к саммиту.

Журналистов российских СМИ разместили на стадионе из-за нехватки мест в отелях, занятых туристами в самый пик сезона,