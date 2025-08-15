  • Новость часаНачались переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»
    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту
    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле (видео)
    Песков назвал сопровождающих Путина на переговорах с Трампом
    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа
    Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    15 августа 2025, 22:03 • Новости дня

    Журналист Пискунов рассказал о суровом аляскинском меню для СМИ

    Tекст: Ирма Каплан

    Корреспондент RT Егор Пискунов поделился подробностями проживания журналистов международных СМИ перед встречей президентов России и США на Аляске, он раскрыл некоторые подробности быта и меню.

    Корреспондент RT Егор Пискунов в своем Telegram-канале раскрыл новые подробности обихода представителей российской прессы, размещенных на стадионе на Аляске.

    Пискунов поделился, что в импровизированном палаточном городке ему удалось поспать часа три перед днем переговоров. Организаторы все-таки выключили свет внутри стадиона, но остался довольно громкий гул вытяжки, который спросонья навел журналиста на мысль, что он находится в каком-то рефрижераторе.

    В рефрижераторе он не находился, а поутру его и коллег ждал суровый и аскетичный завтрак.

    «Очень порадовал завтрак: чан с воздухом, немножко фруктиков и вчерашний салат с тунцом, который стоит тут со вчерашнего дня», – иронично заметил Пискунов на видео.

    В районе 17 часов мск (18 Анкоридж) журналист сделал еще одну запись.

    «Кажется, нас тестируют на выносливость! Еще можно добавить, что в общественном душе нашего теперь уже домашнего стадиона горячая вода сегодня так и не пошла», – написал он.

    Через полчаса Пискунов сообщил, что американские военные везут журналистов на базу Эльмендорф Ричардсон, где будет проходить встреча двух президентов, отметив, что представители СМИ России побывают там впервые.

    Он добавил, что журналистов, которые будут освещать встречу Путина и Трампа, досматривают в актовом зале на военной базе в Анкоридже.

    Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, часть российских и американских делегаций разместилась в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиниц. Кроме того, секретная служба США столкнулась с логистическими трудностями и нехваткой сотрудников при подготовке к саммиту.

    Журналистов российских СМИ разместили на стадионе из-за нехватки мест в отелях, занятых туристами в самый пик сезона,

    15 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова

    Политолог Мартынов: Свитер «СССР» Лаврова на Аляске – отсылка к отношениям с США в ХХ веке

    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере «СССР», чтобы напомнить про богатый опыт двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также подчеркнуть свою осведомленность во внутриамериканских трендах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере «СССР» может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде – напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске», – продолжил собеседник.

    «Помимо этого, в США в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой. Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете, свитер Лаврова просто довольно стильный», – заключил аналитик.

    Ранее в Сети показали видео приезда главы МИД России Сергея Лаврова в отель в Анкоридже в преддверии российско-американского саммита. На себя обратил внимание свитер дипломата с надписью: «СССР». Глава ведомства также признался, что он не впервые на Аляске.

    В пятницу после 22.00 мск на Аляске начнутся исторические переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какие роли и задачи могут быть на саммите у каждого из членов российской делегации: помощника президента Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова, руководителя Минфина Антона Силуанова и министра обороны Андрея Белоусова, а также главы Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилла Дмитриева.

    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    15 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США на Аляске

    Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, ощущает ли он мандраж перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске, выразил недоумение: «А что это такое?», передает ТАСС.

    Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, российско-американский саммит стартует 15 августа в 22.30 по московскому времени в Анкоридже. По его словам, ключевой темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг специальной военной операции на Украине, однако президенты Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудят обеспечение мира, безопасности и другие актуальные международные вопросы.

    Российскую делегацию, помимо Путина, представят Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При необходимости к встрече смогут подключиться и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Американские истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Белый дом назвал время начала встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

    15 августа 2025, 04:30 • Новости дня
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    Путин перед встречей с Трампом на Аляске прилетел в Магадан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, затем он отправится на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

    Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около 3 тыс. км или почти 2 тыс. миль. Полетное время между городами – порядка четырех часов, передает РИА «Новости».

    «Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный», – сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

    Песков отметил, что Путин «еще будучи премьером неоднократно бывал» в Магадане. Песков пояснил, что в ходе поездок в северо-восточном направлении президент никогда не упускал возможности заняться региональными делами.

    Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. Также президент посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

    Кроме того, Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска – Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

    «Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам», – сказал Песков.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски, сделанными, судя по всему, из иллюминатора самолета. Саммит с участием президента России и президента США запланирован на 15 августа.

    15 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

    Трамп о саммите с Путиным на Аляске: Ставки высоки

    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Дональд Трамп, готовясь к саммиту с Владимиром Путиным на Аляске, опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Ставки высоки!!!».

    Ранее Дональд Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    15 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    Захарова пошутила о желании Зеленского попасть на переговоры на Аляске

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с юмором прокомментировала видео с замеченным на Аляске рядом с вероятной площадкой предстоящих переговоров президентов России и США лосем.

    «(Украинский лидер Влдадимир) Зеленский уже не знает, что придумать», – пошутила Захарова, разместив в своем Telegram-канале видео с забредшим на площадку переговоров российской и американской делегаций лосем.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Как заявил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

    15 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР

    Свитеры с символикой «СССР», как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня

    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Владелица бренда SelSovet заявила о резком спросе на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    О резком росте спроса на продукцию бренда SelSovet сообщила его основательница Екатерина Варлакова, передает RT.

    По ее словам, свитеры с надписью «СССР», аналогичные тому, который был на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время пребывания на Аляске, были полностью раскуплены еще до обеда.

    Варлакова отметила: «Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина». Она уточнила, что все такие свитеры закончились в продаже, а на сайте уже открыт предзаказ. Фабрика бренда приступила к изготовлению новой партии.

    По словам Варлаковой, ранее компания уже сталкивалась со всплеском популярности после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас бренд рассматривает возможность запуска свитеров с цитатами политиков, включая Лаврова, так как поступило много таких запросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    15 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян, показали, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78%.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 78%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение».

    Кроме того 79% участников исследования полагают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    За последнюю неделю доля доверяющих Путину увеличилась на 1 процентный пункт, а положительные оценки его работы выросли на 2 процентных пункта.

    Половина россиян, а именно 53% опрошенных, положительно оценивают работу правительства, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими результатами. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, заявили 58% респондентов – это на 1 процентный пункт выше прошлых показателей.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта выше прошлых значений. За КПРФ готовы проголосовать 8% россиян (минус 1 п.п.), ЛДПР поддерживают 11% (плюс 1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 4% (рост на 2 и 1 п.п. соответственно).

    Опрос проводился с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    15 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске

    В состав делегации США вошли госсекретарь Рубио и директор ЦРУ Рэтклифф

    Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В делегацию, сопровождающую Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным в Анкоридже, вошли глава Госдепа Марко Рубио, главы Минфина и Минторга Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщил Белый дом.

    Вместе с главой администрации США Дональдом Трампом в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Кроме того, в делегацию включен специальный посланник Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Белый дом сообщил, что в поездке также примут участие шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон и Дэн Скавино, а также директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Левитт и Ник Луна.

    В состав делегации вошел спичрайтер Трампа Росс Уортингтон и ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поделился фотографиями Аляски.

    Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Аляске представит команда профессионалов.

    15 августа 2025, 17:25 • Новости дня
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22.00 мск), где его встретит у трапа самолета президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Песков уточнил, что время вылета Путина из Магадана рассчитано точно по графику: ожидается, что российский лидер приземлится в Анкоридже ровно в 11 часов по местному времени ( 22.00 мск), передает ТАСС. Он отметил, что встреча у трапа самолета с Трампом была согласована заранее.

    На вопрос о том, не возникнет ли задержек с таким плотным графиком, Песков сообщил, что «президент России всегда успевает».

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе перед началом американо-российского саммита.

    Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Белый дом сообщил, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    15 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске
    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, сообщил канал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

    Президент США Дональд Трамп собирается встретить президента России Владимира Путина с почестями на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным источников NBC, речь идет о встрече на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где для Путина будет расстелена красная дорожка. Источники подчеркивают, что точная программа и этапы мероприятия еще не утверждены. Вопросы протокола и организационные детали продолжают обсуждаться на уровне американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР.


    15 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».

    Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

    15 августа 2025, 19:08 • Новости дня
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией

    Дробницкий: Трамп попытается использовать саммит на Аляске для наращивания внутриполитического веса

    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    @ REUTERS/Chris Keane

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам саммита на Аляске представители России и США могут подписать меморандум о поиске возможностей для восстановления дипломатических отношений, согласовать инвестиционные и редкоземельные проекты, а также сделать шаг вперед в части подготовки документов стратегического характера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стал известен состав американской делегации, которая примет участие в саммите на Аляске.

    «Исходя из состава делегаций России и США, можно предположить, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Марко Рубио могут подписать меморандум о создании рабочей группы. Ее целью станет развитие двустороннего партнерства, поиск путей для сближения и восстановление дипломатических отношений, прерванных при администрации Джо Байдена. При этом урегулирование украинского кризиса войдет лишь как один из пунктов этой повестки», – допускает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На главу Минфина Скотта Бессента и министра торговли США Говарда Латника, вероятно, ляжет обсуждение и, может быть, даже подписание рамочных документов по совместному освоению Арктики, использованию российских судов ледового класса, взаимные инвестиции и редкоземельные проекты. Как минимум это даст возможность Трампу показать американскому истеблишменту договороспособность Москвы и отсрочить дополнительные санкции и тарифы против России», – указал он.

    Впрочем, по словам аналитика, «прорывных» итогов встречи ждать не стоит. «Даже в лучшие годы взаимная торговля не занимала большой доли в торговом балансе обеих стран. К тому же Арктика остается территорией торгового, военного и стратегического соперничества. Это может быть похоже на абстрактную, но громкую сделку без взаимных обязательств в ближайшем будущем. А такие вещи очень нравятся Трампу», – напомнил он.

    «Трек, отведенный директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, на мой взгляд, вместит весь объем вопросов по взаимному невмешательству в суверенные дела России и США. Причем не только по темам хакерских атак, как допускает ряд колумнистов, но, возможно, речь пойдет о продлении договора СНВ-3», – продолжил эксперт.

    «Кроме того, диалог об украинском кризисе на саммите, очевидно, будет вестись с учетом реалий «на земле» и данных ЦРУ о ситуации на линии боевого соприкосновения, которые американцам предоставит именно Рэтклифф», – предположил собеседник.

    «В любом случае главная задача директора спецслужбы, на мой взгляд, будет заключаться не в самом саммите. Согласно замыслу Трампа, после встречи на Аляске ему предстоит выступить перед Конгрессом и объяснить, что переговоры с российскими коллегами показали: демонизация России и преувеличение ее угрозы для Вашингтона были необоснованными», – продолжил спикер.

    «Таким образом, глава Белого дома, по моему мнению, намерен обосновать перед Конгрессом свою более умеренную позицию в отношении России. Для Трампа это станет критически важным шагом – в сентябре ему может грозить ограничение внешнеполитических и даже внутриполитических полномочий с их последующей передачей законодательному органу», – заключил Дробницкий.

    Ранее стал известен состав американской делегации на встрече с Владимиром Путиным на Аляске. По данным Reuters, представлять США помимо Дональда Трампа будут госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    Позже в Пентагоне сообщили, что в самый северный штат страны также отправится глава военного ведомства Пит Хегсет. Тем не менее официального подтверждения данной информации со стороны Белого дома не последовало. Между тем состав российской делегации был объявлен еще в четверг.

    Отстаивать интересы Москвы будут главы МИД, Минфина и Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также руководитель Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Кроме того, в Аляску прибудет и помощник президента Юрий Ушаков.

    Напомним,  переговоры состоятся 15 августа в Анкоридже – самом крупном городе на полуострове Аляска. Старт беседы придется на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Ее продолжительность будет зависеть от того, «как пойдет дискуссия», отметил Ушаков. Примечательно, что разговор начнется в формате тет-а-тет, а затем к лидерам стран присоединятся члены делегаций.

    15 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, где осмотрит склад приемки и хранения сырья, реакционный зал и производственную лабораторию.

    Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане. Президент ознакомится с работой склада для приемки и хранения сырья, реакционного зала и производственной лаборатории, сообщается на сайте Кремля.

    Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, стало первым в России производством, где выпускают реэтерифицированные триглицериды rTG из сардины и сельди, выловленных в Охотском море. Объект построен по международным стандартам качества, что позволяет успешно реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Планируется, что общий объем сбыта составит 2,2 тыс. тонн в год, из которых 2 тыс. тонн приходится на рафинированный рыбий жир, а 200 тонн – на реэтерифицированные триглицериды.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    15 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа

    Встречу Путина и Трампа решено провести в формате «три на три» вместе с министрами

    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Формат переговоров между лидерами России и США изменился, в обсуждении примут участие также главы внешнеполитических ведомств и специальный представитель.

    О смене формата встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС. Вместо ранее анонсированной беседы «один на один» переговоры состоятся в формате «три на три».

    По словам Ливитт, вместе с Трампом в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

    С российской стороны, как ожидается, также будут представлены министры. В расширенном составе на ланче примут участие министры финансов и торговли США Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

    «Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель [американского лидера] Стивен Уиткофф», – заявила Ливитт. Рассматривается также возможность обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить территориальный вопрос между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Путиным.

    Американский президент допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности вместе с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере новый девиз, который символизирует стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

