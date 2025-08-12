Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
ЕК не подтвердила обсуждение замороженных российских активов на саммите
Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.
«Я не могу подтвердить, что замороженные активы будут обсуждаться», – заявила Подеста. Она уточнила, что Еврокомиссия 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования заблокированных российских суверенных активов на сумму 1,6 млрд евро.
Ранее в ЕК сообщали, что 95% этой суммы направят на выплаты по международным кредитам Украине, а оставшиеся 5% (80 млн евро) выделят на военные нужды Украины через Европейский фонд мира. В Евросоюзе заморожено около 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть которых хранится на счетах Euroclear в Бельгии.
Украинские власти заявили, что ряд крупных стран Евросоюза сопротивляются идее принудительной конфискации российских активов, опасаясь создания прецедента для своих компаний.
Еврокомиссия ранее перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в Евросоюзе активы и намерена продолжать их защищать.