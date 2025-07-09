Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.3 комментария
Адвокат Гуцул потребовала отвода судьи
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что подала ходатайство об отводе судьи, рассматривающего вопрос о продлении домашнего ареста руководителю автономии.
По словам Байрам, «подали запрос об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв». Заседание проходит в закрытом режиме, и адвокат успела подать ходатайство до того, как журналистов вывели из зала, передает РИА «Новости».
У здания суда в Кишиневе собрались сторонники Гуцул, чтобы выразить ей поддержку. В это же время на подъездах к городу полиция Молдавии устроила масштабные проверки автомобилей, следующих из Гагаузии, пишет ТАСС.
Депутат городского совета Комрата Иван Паня был задержан полицией по пути в Кишинев. Как сообщил Паня, «меня задержали по дороге на суд башкана. Полиция заявила, что я в розыске – без объяснений, без оснований».
Информационный портал Gagauznews отмечает, что сотрудники полиции останавливают все машины из Гагаузии без исключения. Жители автономии считают действия полиции попыткой ограничить их участие в акции поддержки Евгении Гуцул. Решение по продлению ареста главы автономии судьи должны принять в ближайшее время.
Напомним, у здания суда в Кишиневе, где проходит суд над главой Гагаузии, произошли столкновения между сторонниками Евгении Гуцул и Партии действия и солидарности.
Молдавская прокуратура потребовала приговорить Евгению Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет, что Мария Захарова назвала проявлением «европейских антиценностей».