Адвокат Гуцул потребовала отвода судьи

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Байрам, «подали запрос об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв». Заседание проходит в закрытом режиме, и адвокат успела подать ходатайство до того, как журналистов вывели из зала, передает РИА «Новости».

У здания суда в Кишиневе собрались сторонники Гуцул, чтобы выразить ей поддержку. В это же время на подъездах к городу полиция Молдавии устроила масштабные проверки автомобилей, следующих из Гагаузии, пишет ТАСС.

Депутат городского совета Комрата Иван Паня был задержан полицией по пути в Кишинев. Как сообщил Паня, «меня задержали по дороге на суд башкана. Полиция заявила, что я в розыске – без объяснений, без оснований».

Информационный портал Gagauznews отмечает, что сотрудники полиции останавливают все машины из Гагаузии без исключения. Жители автономии считают действия полиции попыткой ограничить их участие в акции поддержки Евгении Гуцул. Решение по продлению ареста главы автономии судьи должны принять в ближайшее время.

Напомним, у здания суда в Кишиневе, где проходит суд над главой Гагаузии, произошли столкновения между сторонниками Евгении Гуцул и Партии действия и солидарности.

Молдавская прокуратура потребовала приговорить Евгению Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет, что Мария Захарова назвала проявлением «европейских антиценностей».