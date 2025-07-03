Полиция Гагаузии пресекла потасовку у суда по делу Гуцул

Tекст: Александра Юдина

Сторонники ПДС пришли с наручниками и выкрикивали оскорбительные лозунги, после чего соратники Гуцул попытались оттеснить их, завязалась потасовка. Наряды полиции, дежурившие возле суда, вмешались и вывели провокаторов с территории, передает ТАСС.

К зданию суда также прибыли машины пожарных и скорой помощи. После короткой беседы с полицейскими спецтехника уехала. Кроме того, на задний двор суда подъехали две специальные машины для перевозки заключенных, где был объявлен перерыв в заседании по делу Гуцул и активистки оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан.

После перерыва судья Анна Кучереску предоставит последнее слово Гуцул и Попан, после чего удалится для обсуждения приговора. Ранее прокуроры потребовали назначить Гуцул девять лет тюрьмы и запретить занимать руководящие должности сроком на пять лет. В четверг ожидается продолжение прений сторон, после которых суд вынесет решение.

Сама Гуцул сообщила журналистам, что ночью перед заседанием у дверей ее квартиры находились силовики. Она отметила, что ночью на лестничной площадке находились какие-то люди, и, когда она вызвала полицию, выяснилось, что это также представители силовых структур. По ее словам, ее матери стало плохо, и пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией, которые не устраивают прозападное правительство в Кишиневе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул обвинили в преступных деяниях, однако ее адвокат расценила эти обвинения как необоснованные и бездоказательные. Адвокаты Гуцул планируют обратиться с жалобой на ее арест в Европейский суд по правам человека. Евгения Гуцул заявила, что не собирается уходить со своего поста.