Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Симоньян оценила вероятность «воскрешения» Пушкина
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предположила, что в будущем достижения медицины и технологий могут позволить «воскресить» поэта Александра Пушкина по ДНК.
Говоря в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ о своей книге «В начале было Слово – в конце будет Цифра», Симоньян подчеркнула, что современные достижения медицины позволяют задуматься о возможности воскрешения человека по ДНК в обозримом будущем, передает РИА «Новости».
«Давайте переложим это на реалии, из метафор на реалии. Сложно предположить, что медицина, которая сейчас уже умеет клонировать, сейчас умеет выращивать органы, сложно предположить, что в очень обозримом будущем, может быть, даже при нашей жизни, если мы достаточно долго проживем, медицина научится воскрешать? По ДНК – просто найдет ДНК», – заявила она.
Симоньян привела в пример знаменитый диван из квартиры Пушкина в Петербурге, где, как она отметила, остались пятна крови поэта после дуэли, что позволило идентифицировать предмет мебели по ДНК. «Можно по ДНК воскресить Пушкина? Сегодня нет, а завтра – да», – заявила Симоньян.
Главред RT также сравнила современные технологии передачи и создания видео с тем, что казалось невозможным полвека назад. Она отметила, что полуторагодовалый ребенок сегодня умеет то, о чем взрослые не могли и мечтать пятьдесят лет назад, и призвала задуматься, куда приведет развитие научно-технического прогресса, сравнив это с предсказаниями, описанными в Библии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян назвала роман «В начале было Слово – в конце будет Цифра» главным трудом своей жизни. Она заявила, что текст Библии «написан метафорически», она же решилась «метафоры переложить на явления сегодняшнего дня».