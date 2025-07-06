Симоньян оценила вероятность «воскрешения» Пушкина

Tекст: Антон Антонов

Говоря в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ о своей книге «В начале было Слово – в конце будет Цифра», Симоньян подчеркнула, что современные достижения медицины позволяют задуматься о возможности воскрешения человека по ДНК в обозримом будущем, передает РИА «Новости».

«Давайте переложим это на реалии, из метафор на реалии. Сложно предположить, что медицина, которая сейчас уже умеет клонировать, сейчас умеет выращивать органы, сложно предположить, что в очень обозримом будущем, может быть, даже при нашей жизни, если мы достаточно долго проживем, медицина научится воскрешать? По ДНК – просто найдет ДНК», – заявила она.

Симоньян привела в пример знаменитый диван из квартиры Пушкина в Петербурге, где, как она отметила, остались пятна крови поэта после дуэли, что позволило идентифицировать предмет мебели по ДНК. «Можно по ДНК воскресить Пушкина? Сегодня нет, а завтра – да», – заявила Симоньян.

Главред RT также сравнила современные технологии передачи и создания видео с тем, что казалось невозможным полвека назад. Она отметила, что полуторагодовалый ребенок сегодня умеет то, о чем взрослые не могли и мечтать пятьдесят лет назад, и призвала задуматься, куда приведет развитие научно-технического прогресса, сравнив это с предсказаниями, описанными в Библии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян назвала роман «В начале было Слово – в конце будет Цифра» главным трудом своей жизни. Она заявила, что текст Библии «написан метафорически», она же решилась «метафоры переложить на явления сегодняшнего дня».