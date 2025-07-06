Симоньян заявила о завершении главного труда своей жизни

Tекст: Антон Антонов

«Почему я говорю, что это главное, что я сделала, и, как мне кажется, когда-либо сделаю в жизни? Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в «Откровении Иоанна», то есть Апокалипсис», – приводит ее слова РИА «Новости».

В эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ она заявила, что текст Библии «написан метафорически», она же решилась «метафоры переложить на явления сегодняшнего дня».

Симоньян заявила, что не стала бы публиковать роман, если бы не получила благословение «очень серьезных церковных иерархов», которым дала прочитать книгу.

Симоньян подчеркнула, что книга не о гибели мира, а о надежде. Она объяснила: «Апокалипсис – просто это второе название «Откровения Иоанна», последней части Библии. Но давайте вспомним, чем она заканчивается? Она заканчивается тем, что все будет хорошо».

По ее словам, в книге рассматривается, как в современных условиях будет решаться вопрос о том, кто достоин награды, а кто наказания в вечности. Симоньян добавила, что в своем романе она рассуждает, как современные технологии, искусственный интеллект и достижения медицины могут повлиять на вопросы добра и зла, а также на то, кто будет определять, кто хороший, а кто плохой.

Она отметила, что предзаказ на книгу открыт, а все средства от продажи ее произведений всегда идут на благотворительность, а в этом случае в первую очередь – на фронт.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян призналась, что отказалась бы от карьеры, если бы не СВО. Она заявила, что продолжает работу из-за сложной политической ситуации, отметив, что уже реализовала все свои профессиональные амбиции.